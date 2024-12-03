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彰化身障日間小作所...獲贈百萬交通車 不擔心半路拋錨下車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
青山基金會捐贈交通車給家樂福協進會接送身障學員。記者簡慧珍／攝影
青山基金會捐贈交通車給家樂福協進會接送身障學員。記者簡慧珍／攝影

今天是國際身心障礙日，彰化縣員林市家樂福協會日間小型作業所收到百萬大禮，今後學員有新車往返住家和小作所，不擅表達的吳姓與張姓學員用簡單語言說「很高興」，工作人員詢問不是不必再擔心半路拋錨等待救援。他們點頭。

員林市家樂福協會（與家樂福量販店無關）日間小作所，學員的家屬大多數是勞工，往往無暇接送，小作所原來接送的交通車使用近20年，老舊常故障， 青山基金會獲悉後捐贈一輛7人座交通車，

小作所的學員障礙類別多元，張姓思覺失調症患者去年到這裡，學習編籃子、纏繞畫，專心做手工藝讓精神集中和專注，張姓症者的病情大幅改善，今表示，到小作所學習很多才藝，他感到快樂。他編的籃子手工精美，被送到日本展覽，鼓舞他繼續學習和創作。

30歲吳姓青年大二那年腦瘤手術後常發作癲癇，中斷學業需家人全天照顧，3年前被送到小作所，父母又可以外出工作；他學習製作蝶古巴特提袋等手工藝，生活找回重心，減少癲癇發作次數。25歲林姓青年罹患重度自閉症，在小作所工作人員鼓勵下結交朋友、並學會唱蕭敬騰的「王妃」和羅志祥的「精舞門」，現已願意與人打招呼。

青山基金會董事長黃營說，小作所是家長與身障孩子的雙贏地方，必須永續經營，他知道交通車老舊後秉持「取之於社會，用之於社會」理念，決定捐贈新車以延續愛的力量。

家樂福協進會理事長張俊達表示，小作所讓身障者白天做纏繞畫的手提袋、包裝咖啡、旅館毛巾等手作，為自己賺零用錢並學習生活技能，家屬可安心工作，目前障別較輕的17人在小作所，樓上身障日照中心服務15名較嚴重障礙，無法工作者，身障者必須專車接送，感謝青山董事長黃營及時伸援，讓身障者有新車代步。

家樂福 身障者

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