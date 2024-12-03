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台鐵集集支線整修影響觀光 集集水里優化環境迎復駛

中央社／ 南投縣3日電
台鐵大整修集集支線影響當地觀光，地方則利用整修期間提升周邊環境，集集鎮公所將改善自行車道、設休息站、觀景平台；水里鄉車埕站公廁、鐵道廣場也將優化環境與硬體設施。圖為台鐵集集支線。聯合報系記者黑中亮／攝影
台鐵大整修集集支線影響當地觀光，地方則利用整修期間提升周邊環境，集集鎮公所將改善自行車道、設休息站、觀景平台；水里鄉車埕站公廁、鐵道廣場也將優化環境與硬體設施。圖為台鐵集集支線。聯合報系記者黑中亮／攝影

台鐵大整修集集支線影響當地觀光，地方則利用整修期間提升周邊環境，集集鎮公所將改善自行車道、設休息站、觀景平台；水里鄉車埕站公廁、鐵道廣場也將優化環境與硬體設施。

台鐵公司集集支線執行災修及整建工程，列車自彰化二水站發車後，只能駛到南投濁水站，濁水站至車埕站停駛，國民黨立法委員游顥今天辦理集集鎮自行車道系統整合、綠色隧道眺望平台、車埕站周邊公廁改善暨環境優化工程計畫會勘，盼台鐵完工通車後，地方建設也能接軌提升遊憩品質，進而振興地方經濟與觀光。

游顥今天邀交通部觀光署、交通部公路局、南投縣政府、集集鎮公所等單位會勘，游顥表示，感謝南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村用心，為配合集集支線完工後復駛，集集鎮公所將投入新台幣3000萬元改善自行車道、設置休息站和觀景平台，提升自行車旅遊吸引力。

游顥說，編列1500萬元在集集鎮綠色隧道施作眺望平台，讓遊客於夕陽時分欣賞火車駛過集集線，夜晚夢幻燈景也將成為集集鎮新地標。另外，車埕站公廁老舊、沒有無障礙設計，感謝觀光署日月潭國家風景區管理處編列1800萬元整體重新規劃，明年底完工。

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