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前立委簡肇棟癌逝 副總統蕭美琴赴靈堂致意

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影

民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意。簡肇棟的妻子、市議員張芬郁，以及哥哥簡肇涵等人都在現場答禮。蕭美琴也安慰家屬節哀保重。

民進黨台中市議員陳俞融、陳雅惠、謝家宜、張玉嬿、施志昌等人，以及市府多位主管今也都率員前往靈前鞠躬致意。

簡肇棟和賴清德曾同時擔任立委，簡肇棟罹病後，賴清德日前曾到病房探視。近因出國開拓外交，所以未能再到靈堂致意。蕭美琴原訂下午4時抵達，後延至4時28分，她抵達後先至靈堂前鞠躬，接著和張芬郁談了一會兒，在安慰家屬後即行離去。

張芬郁說，這幾天已有多位先生的好友前往致意，先生因性喜自由、不喜拘泥於傳統儀式，因此他們不辦公祭，也懇辭花圈、花籃和奠儀，只希望好友能來靈前看看他，她也相信每位朋友和先生都有個小故事。

另外，簡肇棟的兩個兒子，分別在醫界和財經領域工作。長子簡宏祐並是衛福部台中醫院的泌尿科醫師，未來也會接起簡肇棟的診所工作，在地方服務鄉親。

民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影
民進黨前立委簡肇棟癌逝，副總統蕭美琴今代表總統賴清德前往靈堂致意，並慰問家屬。記者黃寅／攝影

蕭美琴 議員 賴清德

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