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彰化美食赴台北巡禮 蔣萬安最愛爌肉飯及鹿港肉包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台北市長蔣萬安（右）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品。圖／彰化縣政府提供
台北市長蔣萬安（右）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天起，在台北遠東SOGO忠孝館舉辦8天的「彰化行─美食文化巡禮」，行銷包括榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌，台北市長蔣萬安獨鍾彰化爌肉飯及鹿港肉包，彰化縣長王惠美邀請蔣萬安全家明年春節到彰化走春，探訪更多隱藏版美食和景點。

王惠美表示，彰化建縣超過300年，擁有豐富人文底蘊及多元產業光譜，有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，還有許多「500碗」美食推薦店家，這次，縣府首次與台北遠東SOGO百貨合作，自今天起至12月10日，為期8天舉辦 「彰化行-美食文化巡禮」，把彰化好吃的，好用的，通通介紹給全國鄉親。

臺北市長蔣萬安說，他每次去彰化最愛吃爌肉飯，連他太太都知道。蔣市長也非常喜歡鹿港的肉包，每次只要到中部，一定會順道去鹿港買肉包，最多可以一口氣吃4個，可以說是鹿港肉包的最佳代言人。

王惠美說，這次展售會，嚴選了50個彰化在地品牌，參加業者也祭出最低5折以上的優惠，假日還有DIY體驗活動；同時，也特別邀請彰化排隊名店，進行獨家快閃，有阿章爌肉飯、新口味蛋黃酥、聰哥蛋黃酥、鹿港市場粉圓伯、玉香津包子等，12月8日也邀請多次獲選為彰化縣傑出演藝團體的「彰藝園掌中劇團」現場展演。

另外，在活動期間，大家只要用SOGO APP內的快樂購卡，在彰化展消費，還享有5大好康活動，有來店禮、限量美食品味、抽抽樂、買仟送百及打卡禮等，其中消費滿額還有機會吃到彰化「500碗」美食，有阿璋肉圓、阿泉爌肉飯、巧味珍肉包等10樣美食，彰化直送到台北，天天限量不重複。相關訊息可查詢「彰化縣政府經濟暨綠能發展處」或「台北忠孝SOGO百貨」FB臉書。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，特別感謝王縣長將彰化50家最優秀、最經典的在地廠商帶到台北，大家熟知的肉圓、爌肉飯、包子等經典小吃之外，還有在地品牌好物，歡迎大家來走走。

台北市長蔣萬安（左）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品。圖／彰化縣政府提供
台北市長蔣萬安（左）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品。圖／彰化縣政府提供
台北市長蔣萬安（左）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品，蔣萬安表示最愛彰化爌肉飯及鹿港肉包。圖／彰化縣政府提供
台北市長蔣萬安（左）攜手彰化縣長王惠美行銷榮獲500碗等彰化美食、排隊名店及在地品牌等產品，蔣萬安表示最愛彰化爌肉飯及鹿港肉包。圖／彰化縣政府提供

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