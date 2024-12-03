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台中中央公園飛行遊戲場爆紅亂象 車亂停、找不到廁所

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市中央公園飛行美樂地遊戲場擁有全國最長的32公尺雙軌滑索等，人氣爆棚。圖／台中市政府提供
台中市中央公園飛行美樂地遊戲場擁有全國最長的32公尺雙軌滑索等，人氣爆棚。圖／台中市政府提供

台中市最新啟用的「中央公園飛行美樂地特色遊戲場」爆人潮，議員關心遊客數量激增，遭投訴指標不清楚，亂停車、找不到廁所，還有遮陽不夠，孩子玩到脫皮。建設局長陳大田說，已著手完善設施改善。

陳大田說明，中央公園飛行美樂地遊戲場擁有全國最長的32公尺雙軌滑索、飛碟造型大型攀爬架和超高溜滑梯等，深受孩童喜愛。大人都很想攀爬，有柔性勸導；即將開幕的有15公尺到30M環形滑軌，還有360度離心盪鞦韆，以及輪椅盪鞦韆等，加上美樂地3.0的遮陽相關設施。

市議員張廖乃綸說，飛行美樂地吸引很多民眾帶著小朋友前來體驗，但人一多，指標不清楚，就會出現找不到停車位、找不到廁所等問題，還有家長投訴溜滑梯無遮陽，小朋友溜到脫皮。由於明年二月預計二期遊戲設施開放，加上有身障孩子，盼停車空間能完善，並優化遮陽設施。

陳大田說明，市府有接獲民眾詢問停車到哪裡停？廁所在哪裡？這周建設局做了大型指標，其實一旁有廁所，只是廁所很漂亮，像小白宮，民眾不知是廁所，廁所、停車現在都有清楚指標，志工、保全員也會引導。

陳大田指出，至於有的家長違停僑大八街紅線區域出現停車亂象，已設置交通錐及連桿管制，也感謝警方配合聯合勸導，引導家長把車子停放附近停車場，現在也設置臨停區，並規畫十多個親子車位，也呼籲家長多利用大眾運輸工具前來。

台中市建設局在中央公園飛行美樂地遊戲場周邊增設公廁指標。圖／台中市政府提供
台中市建設局在中央公園飛行美樂地遊戲場周邊增設公廁指標。圖／台中市政府提供

廁所 朋友 溜滑梯

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