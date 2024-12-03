保障特教生權益 中市教師工會籲增專職心評人員

台中市1名國小學生疑遭師長霸凌，台中市教師職業工會今天呼籲，教育局應正視特教學生學習權益，依法盡快增置專職鑑定評估人員，並落實各項鑑定評估人員的待遇保障。

台中1名家長今天由人本教育基金會中部聯合辦公室陪同召開記者會，指控有特殊狀況的小孩被學校的學務主任不當對待，還被逼迫轉學。

台中市教師職業工會透過新聞稿指出，「特殊教育法」提出為改善特教老師要忙於教學與心理評量兩頭燒，避免影響特殊生受教權益，修訂專職鑑定評估人員（心評人員）應朝向專職化立法，並明訂專職與兼職鑑定評估人員的合理待遇，以改善現場特教老師的工作狀況。

根據全國教師工會總聯合會調查各縣市專職或兼職心評人員合理待遇內容，台中市教師職業工會表示，台中市尚未依法增置「專職心評人員」；對於特教教師兼任心評估工作也僅給予「半日公假及課務排代」。

工會指出，台中市也沒有「跨校鑑定評估費新台幣400元」，鑑定評估報告撰寫費也僅給1000元，未達中央的給付標準1100元；兼任評估人員鑑定評估安排於平日下班後時段、夜間或假日進行者，也尚未給予任何補償措施。據悉教育局已著手擬制相關辦法，期待應盡快提升中市專職或兼職心評人員合理的待遇。

教師工會呼籲台中市教育局，應正視特教學生的學習權益，依法盡快增置專職鑑定評估人員，盡速落實各項鑑定評估人員待遇保障，讓中市特殊教育鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔方向邁進，真正落實特教專業分工。

教師工會認為，中市更應建構友善特教職場環境，讓特教學生獲得充分的專業鑑定與教學，免除特教教師需在教學、心評兩頭燒的困境，及改善不合理待遇的不友善職場環境。