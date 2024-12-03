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影／綠推蔡銘軒選草屯鎮長 許淑華稱意料內…憂1狀況不容小覷
南投草屯鎮長補選明年元月18日投票，國民黨徵召縣議員簡賜勝參選，民進黨今公布由縣議員蔡銘軒出馬，兩人預計周四（5日）赴公所登記。縣長許淑華說，綠營推蔡是意料內，但綠營恐大軍壓陣，動員力道驚人，會提醒簡不能掉以輕心。
草屯鎮長簡景賢上月18日深夜在辦公室驟逝，因任期未過半須辦理鎮長補選。南投縣選舉委員會公告，第19屆草屯鎮長補選於明年元月18日（六）投開票，有意參選須在12月6日（五）下午5時30分前領取書表，並完成申請登記。
為因應鎮長補選，國民黨由縣長許淑華出手整合縣議員簡賜勝歸隊，於上周一（26日）宣布參選，許也答應擔任簡的競總主委；民進黨因徵召過程卡卡，今才公布徵召縣議員蔡銘軒參選。簡、蔡2人分別將在周四（5日）上、下午赴公所登記。
對民進黨推派蔡銘軒，許淑華說，雖在意料之內，她還是會提醒黨內候選人不能輕忽，因簡賜勝過去在議員選舉都獲最高票，但鎮長補選型態不同，且是單一席次，綠營可能又會派出黨內大咖輔選，且其補選動員力道不容小覷，須審慎面對。
她強調，補選投票的關鍵在於動員支持者出來投票，草屯過去也曾有補選狀況，投票率約4成多，雙方陣營明年補選更會把各自基本盤催出來，而她對簡賜勝有信心，相信其基層實力及動員能量沒問題，但對民進黨大軍壓陣則不能掉以輕心。
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