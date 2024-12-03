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接力護台灣徒步經彰化 吳音寧：堅持走台灣的路

中央社／ 彰化3日電
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧下午徒步跨越西螺大橋到彰化，大喊「堅持走台灣的路」。圖／記者林宛諭翻攝
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧下午徒步跨越西螺大橋到彰化，大喊「堅持走台灣的路」。圖／記者林宛諭翻攝

黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧下午徒步跨越西螺大橋到彰化，大喊「堅持走台灣的路」。

徒步隊伍今天下午從雲林縣西螺福興宮行經西螺大橋，抵達彰化縣溪州鄉水尾震威宮，吳音寧一路跟隨隊伍，與途中民眾揮手；參與隊員高喊「主站不主跪，主權無可退」、「備民防，護台灣」等口號，還有人自製看板掛在背後宣傳理念。

吳音寧接受中央社記者訪問時說，她今天參加黑熊學院行走活動，從雲林西螺大橋走到彰化，會繼續走下去，一步一腳印，堅持走台灣的路，感謝沿途民眾加油打氣，大家一起加油，Team Taiwan。

家住彰化縣溪州鄉陳姓女子帶著就讀國民小學六年級女兒一起參與活動，她表示，現在大家對於主體意識觀念較分散，因此2人今天特地請假，希望能藉由徒步護台行動團結凝聚，喚醒周圍的人。

黑熊民防教育協會指出，今天下午從彰化縣水尾震威宮出發，經過北斗奠安宮、永靖永安宮，晚間抵達台鐵員林車站；明天行經花壇車站、彰化車站，前往台中市烏日車站、台中車站、頭家厝車站，預計晚間到豐原車站。

民防 西螺大橋

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