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逆少子化...台中這區公托搶手候補到69號 盧秀燕說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸（左起）、陳政顯、張瀞分、李文傑等人今關切台中市公托增設狀況。圖／張廖乃綸提供
台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸（左起）、陳政顯、張瀞分、李文傑等人今關切台中市公托增設狀況。圖／張廖乃綸提供

台中市議員今關心台中市公托增設狀況，西屯區2歲以下有1739人，公托僅收托68人，其中何安公托候補排到69號，要求持續盤點閒置空間增設公托，不能因為全市60處公托達標就停設。市長盧秀燕承諾，60處是她任內目標，非上限。

台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分、陳政顯、李文傑、吳瓊華今關切台中市公托增設狀況，要求市政府針對公托高需求區域，持續盤點閒置空間增設公托。

張廖乃綸說，西屯區至10月底，2歲以下1739名幼兒，已開辦3處公托，包括鵬程公托、何安公托，以及西屯社區公共托育家園，但收托總數僅68人，以何安公托為例，候補排到69號。過去她爭取何安大公托，也爭取在西屯國安社宅一期及市政好宅一期各布建一處公托，雖然這二處公托預估可以再收托64人，但收托量可能還是不足。

張廖乃綸強調，公托資源的建置還是要考量各區域人口變動及托育實際需求，例如溪西地區，因為中科大廠進駐，托育需求大增，應持續盤點閒置公共空間建置公托中心。

陳政顯說，許多家庭都是雙薪家庭，公托成為家長首選，若能盤點出合適的閒置空間，應積極設置；張瀞分強調，有足夠的公共托育資源，才能減輕年輕人的養育負擔，對提高生育有幫助，市府要好好思考，將公托建置做得完善。

市長盧秀燕答詢，她任內目標為設置60處公托，目前設置45處，社會局因而推估卸任前可達到60處，但設置數量不會以60處為上限，她會把這個數字趕上，相信下一任市長也會繼續增設公托。她把公托公幼倍增列為施政重點，市政府會累積經驗，持續盤點空間並規畫。

台中市 托育 議員

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