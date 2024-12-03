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迎接職棒第7隊 彰化縣議員建議台化廠區建職棒水準棒球場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化公司聲請國賠，二審今判免賠，台化回應，收到判決書後與法務、律師討論因應對策。圖／本報系資料照片
彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化公司聲請國賠，二審今判免賠，台化回應，收到判決書後與法務、律師討論因應對策。圖／本報系資料照片

中華隊奪得12強棒球賽世界冠軍，縣議員楊子賢今天質時表示，這28名球員有2位出身彰化藝術高中，凸顯彰化縣三級棒球實力，但很可惜彰化始終沒有具水準的賽事場地，建議縣府在東區擴大都市計畫第一期的台化廠區，興建職棒水準的棒球場

楊子賢表示，彰化縣府原預定「彰化市東區擴大都市計畫」第一期的台化廠區，規畫五公頃新縣政中心，但後續在「彰化交流道特定區」檢討中也提出同樣構想，造成鬧雙胞的情況。建設處長陳昌茂回覆表示，縣府放棄台化廠區5公頃的縣政中心規劃。

縣議員楊子賢表示，目前台灣西半部僅有苗栗、彰化沒有棒球場，彰化縣有破百萬人口，卻宛若棒球地圖上失落的拼圖，彰化縣府應即刻著手將棒球場規畫在台化廠區釋出的5公頃的公共設施用地。此一地點未來將緊鄰中捷綠線延伸的捷運站、鄰近國1、74線、金馬路、中山路，具有大眾運輸潛力的交通節點，很適合興建。

楊子賢指出，目前在八卦山上的縣立棒球場，2025年將達40歲，場館早已不敷現代體育商業活動的使用，然而台灣總體人口有限，彰化縣也不必好高騖遠、刻意追求國際級場地，只要適當的發展程度即可，應該以職棒場地的規模為標準，設計綜合性場館，讓彰化縣民有運動休閒的空間。

縣議員楊子賢表示，台灣人瘋棒球的熱情逐步上升，是否有職棒「第七隊」一直是球迷們津津樂道的焦點，如果真有「第七隊」，人口第七多的彰化縣，應該要責無旁貸成為主場所在地，這是彰化縣府應當預作準備的目標。

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，縣府雖然斥資5千多萬元整修完成，但仍無法舉辦正規的棒球比賽。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，縣府雖然斥資5千多萬元整修完成，但仍無法舉辦正規的棒球比賽。記者劉明岩／攝影

彰化 棒球場 議員

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