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十大民宅之首摘星山莊結構堪虞 立委奔走經費修舊如舊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

摘星山莊是台灣十大民宅之首，四合院建築位在台中市潭子區大豐里，近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，為重現摘星山莊的昔日風采，中央同意補助加上市府自籌款總計投入3500萬元修復工程，將定於明年8月完工。

台中市文資處說，市定古蹟摘星山莊創建於1871年，3000坪園區遼闊、花木扶疏，處處雕梁畫棟，素有「無處不雕、無處不書、無處不畫」美名，1980年代被建築師公會評選為「台灣十大民宅之首」；然而不敵歲月侵蝕，建築材料逐漸朽壞，屋脊斷裂變形，造成牆體滲水，引發木造構件腐朽等問題，嚴重威脅建築結構安全。

楊瓊瓔指出，摘星山莊是潭子區的重要文化資產，磚雕、木作彩繪和交趾陶，都是清代建築藝術的極品，向中央爭取修復經費，獲文化資產局核定補助1700多萬元，加上市府自籌款總計近3500萬元，將於2025年農曆年後正式啟動修復工程，預計2025年8月完工。

台中市議員賴朝國表示，古蹟修復費用高昂，且過程時間長，很高興看到中央和地方合力推動摘星山莊修復工程，期待完工後能吸引更多遊客走進潭子，並串聯鄰近潭子農會穀倉、潭子國小日式宿舍等觀光資源，打造全方位的文化旅遊路線。

台中文資處指出，未來摘星山莊修復範圍涵蓋第一進、第二進、左右護龍及牆體等建築主體，包括屋面漏水修復、牆面及地坪改善、蟲害防治等多項工程，以「修舊如舊」為原則，力求保留古蹟原貌，讓古蹟重新煥發光彩。

潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
潭子摘星山莊近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位現勘後，將斥資3500萬啟動修復工程。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

古蹟 台中市 建築師 文化資產

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