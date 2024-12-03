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全台五大糧商三家在埤頭設廠 農會感謝老農付出開辦綠色照顧站
全台有五大糧商，其中三家在彰化縣埤頭鄉設廠，埤頭稻米品質因此有口皆碑，今頒獎表揚台灣稻米達人，並使用埤頭米製作創意美食，供應埤頭鄉農會綠色照顧站揭牌典禮餐點，美味又有意義，吃得賓主盡歡。
埤頭鄉耕地面積2800公頃，一期稻作種植2千公頃，二期稻作約1600公頃，種植水稻品種大宗為台梗9號，不少是糧商的集團契作。埤頭鄉農會總幹事王宋民說，三好米、山水米、中興米這三大糧商在埤頭鄉設廠，埤頭稻米品質不言可喻，鄉農會舉辦稻米品質競賽，今表揚優秀農民。
根據公共衛生監測最新數據顯示，埤頭鄉65歲以上老年人口占比21.02%，農村人口老化，埤頭鄉農會爭取中央補助，去年試辦綠色照顧站，辦理成果令人滿意，今年擴大規模，人數從23人增至27人，課程周數22周延長到40周，如同學校有上、下學期及寒、暑假，今舉辦113年綠色照顧站揭牌典禮。
埤頭鄉農會邀請米食料理與烘焙達人，指導家政班和綠色照顧班的班員現做米比薩、蔥米飯糰、米巴斯克蛋糕，主材料都是埤頭米，來賓和農民一面享用彰化健康豬香腸、紅豆湯圓、米鳳梨酥和茶葉蛋，一面看台上料理秀。
王宋民說，長者埤頭鄉農業努力數十年，建立埤頭米及各項農產品的聲名，鄉農會希望長者能在綠色照顧班透過穿制服、上下課、定期學習，重溫年少學生時光，鄉農會另規畫一片兩分地當作快樂農場，讓長者有實做課程過著充實學習生活，延緩老化。
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