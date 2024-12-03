聽新聞
0:00 / 0:00
影／草屯鎮長補選…民進黨蔡銘軒出馬 端牛肉喊消費券加碼到2000元
南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日辦理補選投票。民進黨南投縣黨部今宣布，徵召縣議員蔡銘軒參選；蔡直接端出政策牛肉，簡任內提出發放600元消費券，他若當選，將加碼提高至2000元，並幫鎮民保團體意外險。
針對草屯鎮長補選，國民黨迅速整合，上周一（25日）宣布徵召縣議員簡賜勝歸隊參選；隔了1周，民進黨今才舉辦「共創新篇」記者會，由立委羅美玲、縣黨部主委陳玉鈴、草屯前鎮長洪國浩等人同台宣布，徵召縣議員蔡銘軒對決簡賜勝。
民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，此次補選突然，由於黨內優秀黨公職、地方民代眾多，須逐一徵詢並尋求共識，花了點時間，黨內多認為應交棒給年輕世代，最後共同推舉徵召有戰力、有經歷的蔡銘軒，已完成相關程序，將傾全當之力拚勝選。
立委羅美玲則表示，草屯是地方大鎮且極具活力，蔡銘軒在地服務扎實，更活化商圈，受鄉親肯定，因此推派他，也獲前鎮長洪國浩大力支持；洪國浩也大讚蔡，擔任鎮代、議員，有3屆民代經驗嫻熟地方事務，他也將全力輔選，並傳授經驗。
蔡銘軒表示，面對簡鎮長猝逝，他惋惜錯愕，突如其來的補選，他原希望由前輩出馬，但黨內希望草屯要有年輕新血，多方勸進，所以他勇於承擔，他當草屯鎮代就在洪鎮長任內，了解其施政及建設方針，也學到很多，熟悉草屯及地方需求。
蔡銘軒更當場承諾，他若當選鎮長，將以草屯鎮民需求為優先、將努力爭取中央資源建設草屯、全力推動鎮民所需的公共建設及社會福利；更端出政策牛肉，簡任內提出發放600元消費券，加碼提高至2000元，並幫全鎮鎮民保團體意外險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言