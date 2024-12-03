快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

影／草屯鎮長補選…民進黨蔡銘軒出馬 端牛肉喊消費券加碼到2000元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（左2）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（左2）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日辦理補選投票。民進黨南投縣黨部今宣布，徵召縣議員蔡銘軒參選；蔡直接端出政策牛肉，簡任內提出發放600元消費券，他若當選，將加碼提高至2000元，並幫鎮民保團體意外險。

針對草屯鎮長補選，國民黨迅速整合，上周一（25日）宣布徵召縣議員簡賜勝歸隊參選；隔了1周，民進黨今才舉辦「共創新篇」記者會，由立委羅美玲、縣黨部主委陳玉鈴、草屯前鎮長洪國浩等人同台宣布，徵召縣議員蔡銘軒對決簡賜勝。

民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，此次補選突然，由於黨內優秀黨公職、地方民代眾多，須逐一徵詢並尋求共識，花了點時間，黨內多認為應交棒給年輕世代，最後共同推舉徵召有戰力、有經歷的蔡銘軒，已完成相關程序，將傾全當之力拚勝選。

立委羅美玲則表示，草屯是地方大鎮且極具活力，蔡銘軒在地服務扎實，更活化商圈，受鄉親肯定，因此推派他，也獲前鎮長洪國浩大力支持；洪國浩也大讚蔡，擔任鎮代、議員，有3屆民代經驗嫻熟地方事務，他也將全力輔選，並傳授經驗。

蔡銘軒表示，面對簡鎮長猝逝，他惋惜錯愕，突如其來的補選，他原希望由前輩出馬，但黨內希望草屯要有年輕新血，多方勸進，所以他勇於承擔，他當草屯鎮代就在洪鎮長任內，了解其施政及建設方針，也學到很多，熟悉草屯及地方需求。

蔡銘軒更當場承諾，他若當選鎮長，將以草屯鎮民需求為優先、將努力爭取中央資源建設草屯、全力推動鎮民所需的公共建設及社會福利；更端出政策牛肉，簡任內提出發放600元消費券，加碼提高至2000元，並幫全鎮鎮民保團體意外險。

民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（右2）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（右2）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（前排右3）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒（前排右3）參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部今宣布，草屯鎮長補選徵召縣議員蔡銘軒參選，將對決國民黨簡賜勝。記者賴香珊／攝影

蔡銘軒 補選 議員

延伸閱讀

草屯鎮長補選 簡賜勝揭披藍袍關鍵：許淑華一大早帶他來勸歸隊

遭酸「黃巾大媽」一吼蕭美琴維安後退 國安局：有戒護

影／草屯鎮長補選 無黨籍簡賜勝「歸隊」披藍袍參戰

南投草屯鎮長補選 藍綠陣營擬近日宣布徵召選將

相關新聞

迎接職棒第7隊 彰化縣議員建議台化廠區建職棒水準棒球場

中華隊奪得12強棒球賽世界冠軍，縣議員楊子賢今天質時表示，這28名球員有2位出身彰化藝術高中，凸顯彰化縣三級棒球實力，但...

十大民宅之首摘星山莊結構堪虞 立委奔走經費修舊如舊

摘星山莊是台灣十大民宅之首，四合院建築位在台中市潭子區大豐里，近年卻因結構老化威脅結構安全，立委楊瓊瓔今連絡文資相關單位...

全台五大糧商三家在埤頭設廠 農會感謝老農付出開辦綠色照顧站

全台有五大糧商，其中三家在彰化縣埤頭鄉設廠，埤頭稻米品質因此有口皆碑，今頒獎表揚台灣稻米達人，並使用埤頭米製作創意美食，...

取締微型電動二輪車違規 彰化縣3天已開罰168件

彰化縣警察局從11月30日起，取締未掛牌上路的微型電動二輪車，到昨天共3天，合計取締168件違規，其中未依規定領牌有10...

影／草屯鎮長補選…民進黨蔡銘軒出馬 端牛肉喊消費券加碼到2000元

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日辦理補選投票。民進黨南投縣黨部今宣布，徵召縣議員蔡銘軒參選；蔡直接端出...

台中人注意…12月起再增3處科技執法 5個月開5000張罰單

台中市南區7月起增設2處科技執法，短短不到5個月已開出5221件違規，事故率與去前同期相較下降20%、27%。警方已於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。