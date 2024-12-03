影／草屯鎮長補選…民進黨蔡銘軒出馬 端牛肉喊消費券加碼到2000元

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日辦理補選投票。民進黨南投縣黨部今宣布，徵召縣議員蔡銘軒參選；蔡直接端出政策牛肉，簡任內提出發放600元消費券，他若當選，將加碼提高至2000元，並幫鎮民保團體意外險。

針對草屯鎮長補選，國民黨迅速整合，上周一（25日）宣布徵召縣議員簡賜勝歸隊參選；隔了1周，民進黨今才舉辦「共創新篇」記者會，由立委羅美玲、縣黨部主委陳玉鈴、草屯前鎮長洪國浩等人同台宣布，徵召縣議員蔡銘軒對決簡賜勝。

民進黨縣黨部主委陳玉鈴說，此次補選突然，由於黨內優秀黨公職、地方民代眾多，須逐一徵詢並尋求共識，花了點時間，黨內多認為應交棒給年輕世代，最後共同推舉徵召有戰力、有經歷的蔡銘軒，已完成相關程序，將傾全當之力拚勝選。

立委羅美玲則表示，草屯是地方大鎮且極具活力，蔡銘軒在地服務扎實，更活化商圈，受鄉親肯定，因此推派他，也獲前鎮長洪國浩大力支持；洪國浩也大讚蔡，擔任鎮代、議員，有3屆民代經驗嫻熟地方事務，他也將全力輔選，並傳授經驗。

蔡銘軒表示，面對簡鎮長猝逝，他惋惜錯愕，突如其來的補選，他原希望由前輩出馬，但黨內希望草屯要有年輕新血，多方勸進，所以他勇於承擔，他當草屯鎮代就在洪鎮長任內，了解其施政及建設方針，也學到很多，熟悉草屯及地方需求。