台中人注意…12月起再增3處科技執法 5個月開5000張罰單

台中市南區7月起增設2處科技執法，短短不到5個月已開出5221件違規，事故率與去前同期相較下降20%、27%。警方已於12月1日起，於東區、南區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」及「建國北路與東興路口」再增設3處科技執法，請民眾減速勿違規。

台中第三分局表示，今年7月1日起新增南區「文心南路與復興路口」、「國光路與忠明南路口」2處科技執法，強化取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛，及不停讓行人等違規。

警方統計，2處科技執法至11月25日共舉發5221件違規，其中以直行車占用轉彎車道2398件最多，其次闖紅燈有1710件，第三為跨越雙白線804件，另還有309件為在多車道左轉彎及不先駛入內側車道。

警方說，文心南路與復興路口、國光路與忠明南路口是民眾往返市中心重要道路，也是南區高肇事路口，依今年7至11月的交通事故發生數，與尚未設置科技執法的去年同期相較，2路口事故率各下降20%、27%。

警方認為科技執法有效降低事故率，因此今年12月1日再於東區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」，以及南區「建國北路與東興路口」等3處新增科技執法設備。