快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

台中人注意…12月起再增3處科技執法 5個月開5000張罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中東區、南區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」及「建國北路與東興路口」，12月1日起再增設3處科技執法。圖／警方提供
台中東區、南區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」及「建國北路與東興路口」，12月1日起再增設3處科技執法。圖／警方提供

台中市南區7月起增設2處科技執法，短短不到5個月已開出5221件違規，事故率與去前同期相較下降20%、27%。警方已於12月1日起，於東區、南區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」及「建國北路與東興路口」再增設3處科技執法，請民眾減速勿違規。

台中第三分局表示，今年7月1日起新增南區「文心南路與復興路口」、「國光路與忠明南路口」2處科技執法，強化取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛，及不停讓行人等違規。

警方統計，2處科技執法至11月25日共舉發5221件違規，其中以直行車占用轉彎車道2398件最多，其次闖紅燈有1710件，第三為跨越雙白線804件，另還有309件為在多車道左轉彎及不先駛入內側車道。

警方說，文心南路與復興路口、國光路與忠明南路口是民眾往返市中心重要道路，也是南區高肇事路口，依今年7至11月的交通事故發生數，與尚未設置科技執法的去年同期相較，2路口事故率各下降20%、27%。

警方認為科技執法有效降低事故率，因此今年12月1日再於東區「精武路與旱溪西路口」、「精武路與進化路口」，以及南區「建國北路與東興路口」等3處新增科技執法設備。

交通事故 科技執法 車道

延伸閱讀

注意荷包！桃園29處路口科技執法啟用 明年元旦正式開罰

移民署南區大隊傳性騷霸凌 2高層幹部將調職

台南新增20處科技執法宣導期2個月！明年2月1日起正式開罰

南投新增3處科技執法路口！全縣共21處以草屯鎮6處最多

相關新聞

影／草屯鎮長補選…民進黨蔡銘軒出馬 端牛肉喊消費券加碼到2000元

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，縣選委會公告明年1月18日辦理補選投票。民進黨南投縣黨部今宣布，徵召縣議員蔡銘軒參選；蔡直接端出...

台中人注意…12月起再增3處科技執法 5個月開5000張罰單

台中市南區7月起增設2處科技執法，短短不到5個月已開出5221件違規，事故率與去前同期相較下降20%、27%。警方已於1...

台中港商港區8月起禁止垂釣 今年查獲30名外籍移工違規

台中港自今年8月1日起加強取締在商港區域垂釣、採捕水產或未經許可進入管制區等違反商港法行為，台中港務警察總隊青示，迄今已...

彰化縣體育場周邊停車格不再「停免驚」 縣府研擬委外收費

彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，影...

彰化宮廟抗通膨 點燈多數不漲價

歲末年終，各廟宇開始鼓吹點光明燈、太歲燈，彰化縣員林市以北的宮廟至少每盞500元，員林市以南愈偏鄉價格愈低，點燈也出現城...

觀光署辦高爾夫友誼賽 吸引近百國內外觀光業者認識霧峰

交通部觀光署今在台中市霧峰球場舉辦「第一屆台灣觀光盃高爾夫友誼賽」，推動台灣高爾夫運動觀光，吸引多國高爾夫球友來台，體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。