台中港商港區8月起禁止垂釣 今年查獲30名外籍移工違規
台中港自今年8月1日起加強取締在商港區域垂釣、採捕水產或未經許可進入管制區等違反商港法行為，台中港務警察總隊青示，迄今已查獲30名外籍移工違反禁制規定，雖了解大多因不熟悉我國相關法令所致，警方決定在現場架設禁止垂釣採捕告示。
台中港務警察總隊指出，為防制外籍移工違法釣捕水產，今年8月依據商港法第36條第1項第2款規定，商港區域內，不得為養殖及採捕水產動、植物；為滿足民眾釣魚休閒需求，商港區域已有適當開放若干區域及時段予民眾釣魚使用，釣客無須再冒違法闖入管制區釣魚而遭取締風險。
台中港警今年已查獲30名外籍移工進入商港區垂釣，為淨化管理台中港商港管制區，祭出宣導3箭，除持續對港區從業人員進行宣導外，亦請苗栗、台中、彰化及雲林等鄰近縣市警察機關，利用各項場合，加強向轄內臨海地區的移工進行法令宣導。
港警總隊並呼籲，民眾至台中港釣捕水產應至合法開放的垂釣區域，同時也請台中港區事業單位協助提醒移工切勿任意在商港區域垂釣、採捕水產或擅闖管制區，並邀請移工朋友加入外語版「1955LINE@移點通」。
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