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彰化縣體育場周邊停車格不再「停免驚」 縣府研擬委外收費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影

彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，影響活動舉辦及有停車需求，彰化縣體育發展中心表示，縣府會再盤點擴充停車位，研擬委外收費管理。

環彰化縣育場園區的健興路，設有路邊停車格，在縣立體育場、縣育館前也都有廣場，畫有停車格，主要供環保局、青發及交通處等單位人員、洽公及運動民眾使用，目前均未收費，平時即停滿車，車位難求，如有有單位申請在廣場舉辦活動，在舉辦活動前，都會先行公告，請車主移車及暫停停車使用，以免影響活動進行。

但是，健興路路邊停車格及體育場、館廣場停車格，除常見到遊覽車停放外，也有遊覽車當做接駁點，民眾將自有汽車停在這些停車格後，再搭遊覽車出遊，有時甚至停了好幾天，更離譜的是，也有民眾長期將車停放，甚至蓋上防塵布，當自家車位使用。

此外，建國科大校內停車位不足，學校前加蓋的大堆截水溝停車場改收費後，教職員工及學生從學校側門進出，將車停在健興路及體育館前廣場，一停就一天，更造成體育園區周邊停車困難。

彰化基督教醫院前天在縣立體育場舉辦運動會，並在體育場前紅磚廣場有園遊會，主辦單位在活動舉辦前，即公告暫停停車，停在廣場的車輛須移車。但當天活動，卻有一輛車停在廣場中央，顯得十分突兀。有民眾就在網路上建議縣立體育園區周邊道路、停車場，都應該收費，才能落實收用者付費精神，及提高停車轉換率。

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡說，對於停車超過一周仍未移車跡象，即會請警方處理，但若是每天有在移動，就沒辦法管，但縣府已研擬將體育場周邊道路路邊及路外停車格委外經營，目前約有400多格，將再盤點增闢多停車格，以解決目前停車亂象。　

彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場、館周邊的健興路、廣場，現有400多個停車格被「停免驚」，除遊覽車、營業車外，還有人覆上防塵布長期停放，縣府將研擬委外收費管理。記者劉明岩／攝影

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