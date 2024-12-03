彰化宮廟抗通膨 點燈多數不漲價

歲末年終，各廟宇開始鼓吹點光明燈、太歲燈，彰化縣員林市以北的宮廟至少每盞500元，員林市以南愈偏鄉價格愈低，點燈也出現城鄉落差，但為對抗通膨，多數都沒有漲價。民俗專家昨天表示，價格高低與保護力沒相對關係，神明開光時有沒有神靈降臨是神力強弱的關鍵。

愈往城市，光明燈、太歲燈的點燈價格就愈高，北部都會區600元至1千元，有的名山古廟每盞1200元，彰化縣員林市以北每盞500元至600元，員林市以南每盞500元以下，北斗鎮信仰中心奠安宮光明燈、太歲燈每盞400元，埤頭鄉信仰中心合興宮每盞300元，芳苑鄉兼有海牛文化的普天宮每盞300元。

南彰化宮廟點燈價實在親民，受到通貨膨脹影響，少數宮廟決定調整，二林鎮縣定古蹟仁和宮從每盞200元調漲到300元，芳苑鄉王功漁火節主場地之一的福海宮原訂每盞200元，目前未定。

點燈價高低與保護力有關嗎？民俗專家蒲慶峰指出，價格是人制訂，無關神明保護力，通常點光明燈依點燈信眾的生辰八字來點亮最有效，愈大的廟宇一次點亮成百上千盞光明燈、太歲燈，保護效力因此見仁見智；太歲燈要看太歲（當年歲次的值星官）時辰來點燈較有效力，不知宮廟執事人員有無看時辰點亮。

蒲慶峰表示，未必大廟神明一定有很強神力，小廟神明較弱小，神力強弱及靈驗都要看開光時有無主祀神明真靈降臨附入金身，若沒有或來的不是真正神靈，信眾點燈不一定得得預期效果，但從「有拜有點有保庇」觀點來看，就當作是心靈寄託與安慰。