觀光署辦高爾夫友誼賽 吸引近百國內外觀光業者認識霧峰

交通部觀光署今在台中市霧峰球場舉辦「第一屆台灣觀光盃高爾夫友誼賽」，推動台灣高爾夫運動觀光，吸引多國高爾夫球友來台，體驗運動觀光行程，衝刺國外旅客來台。晚間觀光署並在霧峰林家宮保第大花廳舉辦頒獎餐會，讓近百名國內外觀光業者更加認識霧峰豐富的觀光資源，也為霧峰納入參山國家風景區打響第一炮。

友誼賽邀請百餘位日、韓、北美及東南亞等市場的觀光業者與國內觀光業者打球交流，觀光署副署長林信任和各國代表共同開球。林信任致詞說，國際搶觀光客相當激烈，包括高端客戶，這是觀光署舉辦第一屆高爾夫友誼賽。

目前台灣擁有近60家的高爾夫球場，大部分興建於山坡或丘陵地形上，是台灣推動高爾夫運動最佳條件。林副署長說，這次賽事選在霧峰球場舉辦別具意義，主要可慶祝霧峰納入參山國家風景區管理處的轄區。加上霧峰球場是是台灣首座獲得國際奧杜邦協會認證的生態環保高爾夫球場，在未來永續旅遊認證及觀光圈推動上，有助於讓台灣邁向永續觀光之島。

承辦友誼賽的參山處長曹忠猷說，這不只是運動觀光的交流，更是一場觀光體驗盛會，歡迎國內外遊客來體驗主題旅遊，認識霧峰豐富的文化底蘊。接下來明年還有國際賞鳥博覽會，也歡迎大家一起來參加。

參山處此次在球場設置了茶席體驗、霧峰農會品酒、當季鮮果及特色小點等。台灣優格餅乾學院及阿聰師芋頭文化館也共襄盛舉贊助特色產品，希望帶動在地觀光產業鏈，深化參山國際旅遊品牌，提升國際能見度。