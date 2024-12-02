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奧萬大楓葉季遲到了？賞楓勝地至今卻未見明顯楓紅 原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑受高溫、颱風等氣候影響，未見明顯楓紅，櫻花卻已零星綻放。圖／林業署南投分署提供
奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑受高溫、颱風等氣候影響，未見明顯楓紅，櫻花卻已零星綻放。圖／林業署南投分署提供

南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區有「楓的原鄉」之稱，今年卻是至今仍未進入賞楓季，林業署南投分署研判，疑受高溫、颱風等氣候影響，才未見明顯楓紅；杉林溪楓紅則近尾聲，約剩2至3成，已由金黃水杉接力上陣，進入最佳觀賞期。

奧萬大因海拔位居1100至2600公尺，每年10月至隔年的1月間為賞楓旺季，園區內楓香、青楓、尖葉槭、落羽松、水杉、九芎、山漆等變色植物會接力變色，且以楓紅景致尤為浪漫迷人，而享「楓的原鄉」美譽，成國內指標性賞楓景點。

但受近年極端氣候影響，秋季多乾熱少雨，奧萬大楓葉紅得慢、掉得又快，導致楓紅狀況不比過去，去年整體楓況不錯，堪稱近幾年最佳，卻因遭卡努風災重創，呈現半休園狀態，民眾只能盼今年，不料至今卻還未進入賞楓季，頗為罕見。

林業署南投分署表示，楓葉轉紅需有充足雨量及低溫搭配，取決於當年的天候情況，所以每年紅葉狀況不一。而今年因氣候特殊，11月氣溫仍高，影響奧萬大楓葉變色，且還有颱風，導致少數轉紅的葉片遭吹落，因此未出現明顯的紅葉景觀。

不過，近日山區氣溫急速轉冷現象，奧萬大園區內不少變色植物已有逐漸轉紅趨勢；此外，疑因颱風影響打亂開花時序，部分山櫻花、霧社櫻等提前於11月間零星綻放，有關楓紅、變色植物及花況可隨時關注臉書「奧萬大情報站」。

另，杉林溪森林生態渡假園區因當地雨水充足，且溫度搭配得宜，楓葉於今年10月中旬迅速轉紅，賞楓季較往年提早2周，而目前楓紅則近尾聲，園方表示，目前楓葉及銀杏凋零約剩2至3成，改由金黃水杉接力上陣，已進入最佳觀賞期。

南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年楓紅狀況零星，林業署南投分署研判，疑受高溫、颱風等氣候影響，才未見明顯楓紅。圖／廖慶森提供
南投仁愛奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年楓紅狀況零星，林業署南投分署研判，疑受高溫、颱風等氣候影響，才未見明顯楓紅。圖／廖慶森提供
奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑受高溫、颱風等氣候影響，楓葉轉紅狀況零星，未見明顯楓紅。圖／林業署南投分署提供
奧萬大有「楓的原鄉」之稱，但今年疑受高溫、颱風等氣候影響，楓葉轉紅狀況零星，未見明顯楓紅。圖／林業署南投分署提供

奧萬大 杉林溪 森林遊樂區 賞楓 颱風

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