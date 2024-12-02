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台中師報警學童遭帶回 派出所詢完又不告…仍需函送少年法庭理由曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有國小教師在今年3月間，遭六年級學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，教師隔天堅持對學童提告傷害，但警方作完筆錄後，教師認為「只是給學童一個警惕」，又向警方表明不願追究，但因全案已完成程序，依法仍需函送台中地院少年法庭，後續法院因認情節輕微，裁定不付審理。

今年3月26日，台中市忠信國小一名教師在操場上課時，因六年級學童不滿分隊狀況，持軟式樂樂球棒打教師的左大腿，造成紅腫，隔天學童向教師致歉，但教師仍撥打110報案，兩名第一警分局西區所制服警員到場後，將教師與學童帶回派出所詢問。

教師在警方製作筆錄結束前，認為「只是要給學童一個警惕」，表明不願提告，不過警方因已得知學童有觸犯刑罰法律行為，依法仍需將卷證，函送台中地院少年法庭，此案在少年法庭審理後，認情節輕微，裁定不付審理結案。

第一警分局表示，此案是該校教師撥打110進線後，由西區派出所兩名警員前往處理，將教師與學童帶回派出所詢問，不過警員進入校園辦案，警政署有相關的作業規定，包括需經校方同意，需有校方的主任秘書、學務主任以上層級人員陪同、低調原則（如著便服、使用偵防車）等。

一分局表示，此案涉及傷害案件，是否要在當天即由制服警員入校，帶回學童的必要，或許可以事後通知方式，由家長帶領學童到派出所警詢等，可能更為妥適，認為警員在查處此案，有不符合比例原則之處，對兩名警員記出申誡處分。

台中市一名教師在今年3月間提告學童傷害，有民代今在議會質詢此事，少年法庭審理後，裁定不付審理。圖／本報資料照
台中市一名教師在今年3月間提告學童傷害，有民代今在議會質詢此事，少年法庭審理後，裁定不付審理。圖／本報資料照

台中市 提告 教師 未成年

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