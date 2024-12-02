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荒廢4年多…南投碧湖觀景步道重新整修 拚元月底完工

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛碧湖觀景步道荒廢4年多，公所今年向中央爭取900多萬元經費整修，採鋼板混凝土鋪面，最快明年元月底完工重啟。圖／民眾提供
南投仁愛碧湖觀景步道荒廢4年多，公所今年向中央爭取900多萬元經費整修，採鋼板混凝土鋪面，最快明年元月底完工重啟。圖／民眾提供

南投仁愛霧社水庫景致優美，享「碧湖」美譽，但當地觀景步道年久失修，公所向中央爭取900多萬元經費修繕，採鋼板混凝土鋪面，最快明年元月底完工重啟；另，莫那魯道紀念公園木棧道也毀損多年，將列下一階段整建計畫推動。

霧社水庫因四面環山，湖水碧綠如茵，被前總統蔣中正將其美名為「碧湖」，為讓遊客能飽覽碧湖之美，公所於台14線與台14甲線交會處、霧社往春陽部落方向設置人行觀景步道，可居高臨下遠眺水庫全貌，秋冬甚至能欣賞碧湖雲海美景。

但因當地公所鄉庫拮据，碧湖觀景步道年久失修，塑木複合材質棧板鋪面、護欄破損，基座局部也出現掏空，從4年多前封閉禁行，地方多次反映拆除或整修，仍礙於經費問題未能施工，今年總算向中央爭取900多萬元經費重新翻修整建。

仁愛鄉公所表示，碧湖步道循台14線延伸架設在道路外，由於部分塑木棧板破損斷裂，踩空恐有高處墜落之虞，考量安全才封閉，而今年經費到位就發包施工，強化原有鋼構支架及欄杆，鋪面改用鋼板並澆灌水泥，最快明年元月底完工啟用。

另，台14線霧社段路幅有限，為免人車爭道，於莫那魯道紀念公園周邊設置人行木棧道，但同樣因年久失修，於2020年封閉至今仍未開放通行，地方也盼整建；公所則表示，需另覓經費重建，相關規畫設計將列下一階段整建計畫推動。

南投仁愛莫那魯道紀念公園周邊人行木棧道年久失修，地方盼修繕，當地公所已將該步道列下一階段整建計畫推動。圖／民眾提供
南投仁愛莫那魯道紀念公園周邊人行木棧道年久失修，地方盼修繕，當地公所已將該步道列下一階段整建計畫推動。圖／民眾提供

南投 水庫 蔣中正

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