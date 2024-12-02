新社花海台中國際花毯節落幕 358萬人次遊客創歷屆新高

2024新社花海暨台中國際花毯節昨天落幕，台中市政府今天表示，展期23天共創下358萬參觀人次歷屆新高紀錄，帶來85億元觀光產值，在「台中領鮮農特產品行銷區」銷售金額逾5000萬元，成功帶動地方經濟。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年台中國際花毯節在推行永續旅遊的背景下，推出與地方產業密不可分的主題，建造出專屬於台中新社的太空花境，將香菇太空包的循環利用與花卉裝置藝術結合，呈現出趣味感；最受歡迎的主花毯「太空花城」受到自然界花卉的啟發。

觀旅局表示，展後部分花卉盆栽及裝置物已被在地公協會及學校領養，持續妝點在社區角落，落實永續精神，延長展品效益。

在地業者說，今年有花海與花毯節共同舉辦的加乘效應，網路熱搜度大量提升，活動期間山城地區的餐飲、觀光景點與農事體驗店家人潮滿，店家接待遊客約有5成來自外縣市遊客，也有許多來自香港、新加坡、馬來西亞、印度等亞洲國家的旅客。

農業局表示，花海和國際花毯節的「台中領鮮農特產品行銷區」也完美落幕，130攤在地農產，23天創造超過5000萬的營業額，以椪柑、甜柿、葡萄、蜜蘋果及各款菇類為代表的當季蔬果，受到大眾喜愛。