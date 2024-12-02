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草屯鎮長補選 簡賜勝揭披藍袍關鍵：許淑華一大早帶他來勸歸隊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨徵召簡賜勝（右）「歸隊」補選草屯鎮長，簡親曝，縣長許淑華（左）一早帶草屯農會理事長林昆熠來訪，盼歸隊。記者賴香珊／攝影
國民黨徵召簡賜勝（右）「歸隊」補選草屯鎮長，簡親曝，縣長許淑華（左）一早帶草屯農會理事長林昆熠來訪，盼歸隊。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，將補選鎮長。國民黨徵召無黨籍縣議員簡賜勝「歸隊」，5日將登記參選。對於為何願披藍袍，簡賜勝親曝，簡鎮長猝逝後，縣長許淑華一大早帶草屯農會理事長林昆熠來訪，盼歸隊，他也希望草屯和諧，接受整合。

簡景賢於18日深夜猝逝，因任期未過半，依法須在3個月內完成補選，縣選委會為此公告於明年1月18日辦理補選投票，也讓原本應該在2026年登場的草屯鎮長之爭提前開打，藍綠備戰，無黨籍簡賜勝也被看好，恐形成三腳督局面。

而簡賜勝於2015年以無黨籍當選第18屆縣議員，至今連任3屆，更在第19、20屆獲全縣最高票，基層實力堅強，且有意投入草屯鎮長選舉，準備挑戰2026年大選，近年持續暖身，地方看好他，可能以無黨籍改寫地方藍綠政治版圖。

沒想到，長年以無黨籍參選縣議員的簡賜勝，上月25日與國民黨南投縣黨部主委楊麗川、黨團書記長陳淑惠及縣長許淑華同台宣布，接受國民黨徵召投入草屯鎮長補選，且非入黨，而是「歸隊」披藍袍參選；近日再通知，5日赴公所登記。

由於外界評估，簡賜勝從政後穩紮穩打經營地方，基層實力不容小覷，就算以無黨籍參選草屯鎮長，仍頗具贏面，最後卻接受藍營徵召，不免令人有些意外。

對於為何願披藍袍參選，簡賜勝曾親曝，他很早就加入國民黨，但無黨籍參選，成失聯黨員；簡鎮長猝逝後，縣長許淑華就偕同草屯鎮農會理事長林昆熠專程在一大早8時拜訪他，並勸歸隊，而他盼草屯和諧，別因選舉撕裂，因此接受整合。

地方人士指出，許淑華2028年將爭取連任，草屯鎮長這一席，有掉不得的壓力，其黨內議員李洲忠、唐曉棻等均有意在2026年參選，但三腳督局面，恐不利藍營保住草屯，所以許其實很早就與簡賜勝持續接觸，補選只是提早整合而已。

此外，草屯鎮農會理事長林昆熠是前任縣議員，與唐曉棻是夫妻，當年他在地方政壇快速崛起，隨後急流勇退，改由其妻子唐曉棻上陣參選議員，並順利當選，許淑華找林昆熠當說客，足見唐曉棻願退讓，藍營內部對徵召簡賜勝也有共識。

國民黨徵召簡賜勝「歸隊」補選草屯鎮長，各界有些意外，簡曾親曝，縣長許淑華一早帶草屯農會理事長林昆熠來訪勸歸隊。記者賴香珊／攝影
國民黨徵召簡賜勝「歸隊」補選草屯鎮長，各界有些意外，簡曾親曝，縣長許淑華一早帶草屯農會理事長林昆熠來訪勸歸隊。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 許淑華 議員

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