台中市下屆市長選舉 白色力量仍是關鍵？地方認為和這件事有關

2026年縣市長選舉接近，台中市藍綠兩黨皆積極布局，被視為關鍵的白色力量在黨主席柯文哲因案被羈押後，是否還具有左右戰局的影響力？依民眾黨台中市黨部和接近民眾黨的地方人士推測，白色力量仍在，但柯文哲最終的起訴內容到底有沒有料，以及柯是否繼續領導民眾黨才是力量能否凝聚的關鍵。

民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，柯文哲總統選舉時，在台中拿下30.05%的得票，若派人出來選，一定能改變台中市長選舉的結果。因此，民眾黨的影響力仍是關鍵中的關鍵，而且儘管柯目前羈押中，但目前是民眾黨最團結的時刻，套句柯以前說過的話「要談合作就早點來談」。

但江和樹也不諱言，柯文哲被起訴是「百分之兩百可以確定」，但起訴的內容如何，是否足以讓民眾接受，對民眾黨的支持度有影響。如果起訴的內容讓外界無法接受，就政治角度而言，隨便羈押柯文哲，還會促使民眾更加支持民眾黨。

他從政論節目觀察，針對柯的題目已呈過度討論現象，收視率逐漸沒有了，這也顯示大家對這個討論已經厭煩了。檢察官未來如何起訴柯文哲，能不能讓民眾接受，才是影響的重點。

不過，接近民眾黨的觀察人士說，以往支持民眾黨的人有兩類，一是柯粉，另則是支持第三勢力者。在柯文哲被羈押之後，柯到底有沒有貪汙、收錢，沒有答案，這也使得以往支持他的第三勢力人士轉為隱性，大家會視未來的發展再決定，近日民眾黨民調創下新底也和此有關。

他說，另則是，柯文哲明年羈押期滿出來後，是否續任黨主席也會是關鍵。如果他率性的辭去黨主席，民眾黨又無法整合，就會陷入混亂局面，這也會是影響民眾黨的重要因素。