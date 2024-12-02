快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市下屆市長選舉 白色力量仍是關鍵？地方認為和這件事有關

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市黨部和接近民眾黨的地方人士推測，白色力量仍在，但柯文哲最終的起訴內容到底有沒有料，以及柯是否繼續領導民眾黨才是關鍵。本報資料照
民眾黨台中市黨部和接近民眾黨的地方人士推測，白色力量仍在，但柯文哲最終的起訴內容到底有沒有料，以及柯是否繼續領導民眾黨才是關鍵。本報資料照

2026年縣市長選舉接近，台中市藍綠兩黨皆積極布局，被視為關鍵的白色力量在黨主席柯文哲因案被羈押後，是否還具有左右戰局的影響力？依民眾黨台中市黨部和接近民眾黨的地方人士推測，白色力量仍在，但柯文哲最終的起訴內容到底有沒有料，以及柯是否繼續領導民眾黨才是力量能否凝聚的關鍵。

民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，柯文哲總統選舉時，在台中拿下30.05%的得票，若派人出來選，一定能改變台中市長選舉的結果。因此，民眾黨的影響力仍是關鍵中的關鍵，而且儘管柯目前羈押中，但目前是民眾黨最團結的時刻，套句柯以前說過的話「要談合作就早點來談」。

但江和樹也不諱言，柯文哲被起訴是「百分之兩百可以確定」，但起訴的內容如何，是否足以讓民眾接受，對民眾黨的支持度有影響。如果起訴的內容讓外界無法接受，就政治角度而言，隨便羈押柯文哲，還會促使民眾更加支持民眾黨。

他從政論節目觀察，針對柯的題目已呈過度討論現象，收視率逐漸沒有了，這也顯示大家對這個討論已經厭煩了。檢察官未來如何起訴柯文哲，能不能讓民眾接受，才是影響的重點。

不過，接近民眾黨的觀察人士說，以往支持民眾黨的人有兩類，一是柯粉，另則是支持第三勢力者。在柯文哲被羈押之後，柯到底有沒有貪汙、收錢，沒有答案，這也使得以往支持他的第三勢力人士轉為隱性，大家會視未來的發展再決定，近日民眾黨民調創下新底也和此有關。

他說，另則是，柯文哲明年羈押期滿出來後，是否續任黨主席也會是關鍵。如果他率性的辭去黨主席，民眾黨又無法整合，就會陷入混亂局面，這也會是影響民眾黨的重要因素。

台中市 柯文哲 民眾黨 民調

延伸閱讀

京華城案蔡壁如二度到北檢作證 媒體提問笑著沒回應

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

民眾黨首場維護司法正義大遊行台南登場 用湯德章諷民進黨

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

相關新聞

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

台中市有國小教師在今年3月間，遭六年級學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，教師對學童提告傷害，不過轄區派出所兩名警員穿著制服，將教師與學童帶回派出所偵訊，雖然教師事後已撤告，議員李中今質詢此案，仍質疑校方作法；第一警分局表示，警方進入校園有相關程序，警員處理該案時不符合比例原則，已對兩名警員祭出申誡處分。

台中市下屆市長選舉 白色力量仍是關鍵？地方認為和這件事有關

2026年縣市長選舉接近，台中市藍綠兩黨皆積極布局，被視為關鍵的白色力量在黨主席柯文哲因案被羈押後，是否還具有左右戰局的...

草屯鎮長補選 簡賜勝揭披藍袍關鍵：許淑華一大早帶他來勸歸隊

南投草屯鎮長簡景賢猝逝，將補選鎮長。國民黨徵召無黨籍縣議員簡賜勝「歸隊」，5日將登記參選。對於為何願披藍袍，簡賜勝親曝，...

彰化土石流潛勢區生態整治 監測3年植物、魚兒都變多

彰化縣八卦山有多條土石流易發生區，林業及自然保育署南投分署選定田中1704號區外保安林，一面施工整治，一面委託學術單位進...

急診醫師率台中消防局高級救護員參賽 在國際救護賽拿冠軍

世界冠軍展現國旗，童綜合醫院急診醫學部高國峯醫師今年率台中市消防局豐原分隊鐘冠傑高級救護員、歐真驊高級救護員、潭子分隊康...

2024年全國童軍服務日 彰化淨灘活動清理海洋廢棄物

2024年全國童軍服務日以「海攏清氣，服務童行」為主題，宣導環境保育。12月1日中華民國童軍總會與彰化縣童軍會合作，在彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。