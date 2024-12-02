彰化土石流潛勢區生態整治 監測3年植物、魚兒都變多

彰化縣八卦山有多條土石流易發生區，林業及自然保育署南投分署選定田中1704號區外保安林，一面施工整治，一面委託學術單位進行長達3年監測，今發布成果，溪流水質逐漸穩定魚兒變多，植物生長茂密，改善整體生態系統穩固地質。

彰化縣坡地災害潛勢區集中八卦山，9條土石流潛勢溪流，分布在二水鄉6處、田中鎮2處及社頭鄉1處。林業及自然保育署南投分署受理田中鎮內灣坑附近居民陳情，會同田中鎮公所現勘，2020年、2022年至2023年分年分期整治這裡坡地，同時委託中興大學對這片保安林地進行3年環境監測。

值得一提的是，林業及自然保育署南投分署利用國產林木穩定邊坡，減少使用水泥，以保育林地崩塌地與坡面，並依循山林全生命周期的生態友善機制進行治山防災工程，降低土砂災害，根據環境監測結果，溪流從混濁到清澈，水質逐漸穩定，符合灌溉水質標準，水中總有機碳濃度隨季節變化，監測後期因植生恢復而上升，提供更多有機物供給水中生物的營養需求，所以魚蝦變多了，促進恢復整體生態系統及多樣性。

中興大學森林系教授劉瓊霦率研究團隊，對河道旁土壤進行物理化學性質監測，結果顯示木構造物的邊坡穩固措施有效防止降雨造成的沖蝕流失，促進累積土壤有機碳，有機質含量從監測初期1.6%上升到3.9%，增強水分與養分的涵養能力也提升土壤的固碳效益；此外，運用高精度的細懸浮微粒（PM2.5）檢測儀器，檢出空汙高峰期時，從田中市區進入1704號保安林區域，PM2.5濃度降幅可達26%。