急診醫師率台中消防局高級救護員參賽 在國際救護賽拿冠軍

世界冠軍展現國旗，童綜合醫院急診醫學部高國峯醫師今年率台中市消防局豐原分隊鐘冠傑高級救護員、歐真驊高級救護員、潭子分隊康朝為高級救護員及專責救護隊曾達韋高級救護員等人，在國際救護競賽中奪冠，眾人在得獎會場展開我國國旗，感受為國爭光驕傲。

童綜合醫院表示，急診團隊如同第一線的拆彈人員，戰戰兢兢對待每位急症患者，優秀的急診團隊為了達成任務，需不斷精進提升專業技術及團隊合作，在紮實的訓練下，醫護人員才能在任何情況下都可即時判斷、立即處置。

童醫院急診醫學部高國峯醫師率領台中市消防局豐原分隊鐘冠傑高級救護員、歐真驊高級救護員、潭子分隊康朝為高級救護員及專責救護隊曾達韋高級救護員等，今年6月參加「2024 IEMSC國際救護競賽」，在全球各地緊急醫療菁英，包括日本、泰國、香港、菲律賓等12支隊伍環伺下脫穎而出，在重大創傷、插管、DA-CPR及OHCA、地震災害處置等各關卡中，展現緊急處置能力，專業救護水準備受肯定，奪下冠軍。

另外，醫院急診部王惠貞專科護理師，今年初到台南遊玩時，緊急協助一名路倒OHCA的男子進行CPR，因為處置得宜，讓男子能恢復呼吸心跳並順利送醫手術治療，預後良好，男子家人透過臉書尋人表達感謝，醫院得知後也給予表揚。

急診部林鴻宇專科護理師，休假在家時聽到機車車禍聲響，從家中衝出，邊跑邊打電話叫救護車，衝到受到撞擊昏迷的女騎士身旁後，立即給予相關緊急急救處置，直到救護車到場救援；女騎士的丈夫透過路口監視器畫面看到全部過程，寫信到醫院感謝。

童綜合醫院急診部魏智偉主任表示，膽大心細、隨時做出正確的判斷，這就是急診醫護所要具備的特質，時常面臨生死交關時刻，急診團隊能在高壓環境下保有熱忱與專業，因為醫院不斷提供經驗傳承與學習。