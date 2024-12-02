2024年全國童軍服務日 彰化淨灘活動清理海洋廢棄物

2024年全國童軍服務日以「海攏清氣，服務童行」為主題，宣導環境保育。12月1日中華民國童軍總會與彰化縣童軍會合作，在彰化芳苑普天宮進行淨灘行動，彰化10餘個童軍團200餘名童軍，合作清理海灘垃圾。

中華民國童軍總會與知名環保團體RE-THINK合作，除了淨灘活動，另外展開為期一年全國海岸線海洋廢棄物調查計畫。計畫涵蓋全台168個海岸調查點，各縣市童軍團認領責任區，定期淨灘及調查海洋廢棄物，以數據作為後續保育行動的基礎，推動聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育及永續利用海洋資源以確保永續發展。」。

中華民國童軍總會副祕書長張文鑫鼓勵童軍踴躍參加淨灘活動，他說，透過淨灘活動以及各童軍團海灘定期勘查，是給我們腳下這塊土地最好的禮物。彰化芳苑鄉長林保玲說，從小最大的夢想是當童軍，今天看到這麼多童軍為家鄉的土地付出，非常感動，希望各界受到童軍的感召，一起用行動守護海洋生態。

彰化縣童軍會也與經濟部水利署第四河川分署合作，水利署第四河川分署表示，芳苑地區是重要的濕地生態區域，但海岸常受垃圾威脅，希望藉由童軍的力量，喚起更多人對環境保護的重視。彰化縣童軍會說，淨灘活動不僅是環保行動，更是對童軍教育的一種實踐，讓孩子們在行動中學習愛護地球的責任。