柯榆宏師生書法聯展在大甲 激勵學童愛上書畫藝術美

「游墨 - 知寒甲辰書畫成果展」是柯榆宏老師與學生的作品，以水墨與炭筆等抒發情懷，展現傳統書畫的雅緻，這是一場老師與各齡層同學的書法聯展，即日起在台中大甲中正紀念館展出至12月29日止。

大甲區長顏金源表示，這次在大甲中正紀念館舉辦的「游墨 - 知寒甲辰書畫成果展」與「初綻 - 透明水彩書寫畫展」聯展，讓市民可體驗到水墨與現代水彩兩種截然不同的藝術魅力；柯榆宏老師與其學生的作品，蘊含著深厚的情感與筆觸，充分展現出對書法的精湛功力；李秀娟老師的透明水彩作品，是她首次展出，展現了她多年來的心血與努力。

柯榆宏表示，他為了推廣書法與傳承，推廣書法教學工作約13年，這次展覽集結大甲-墨文衛書法班、大學仕書法班、大安-廣天宮書法班的學生作品，透過不同的年齡層共同交流和合作，勇於嘗試，每一筆、每一畫中都蘊含著情感與思考。

書法展現場展示楷、行、草、隸、等各體書藝作品約100件作品，作品內容取材自詩篇及日常，透過書法展現漢字視覺之美。