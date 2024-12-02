柯榆宏師生書法聯展在大甲 激勵學童愛上書畫藝術美
「游墨 - 知寒甲辰書畫成果展」是柯榆宏老師與學生的作品，以水墨與炭筆等抒發情懷，展現傳統書畫的雅緻，這是一場老師與各齡層同學的書法聯展，即日起在台中大甲中正紀念館展出至12月29日止。
大甲區長顏金源表示，這次在大甲中正紀念館舉辦的「游墨 - 知寒甲辰書畫成果展」與「初綻 - 透明水彩書寫畫展」聯展，讓市民可體驗到水墨與現代水彩兩種截然不同的藝術魅力；柯榆宏老師與其學生的作品，蘊含著深厚的情感與筆觸，充分展現出對書法的精湛功力；李秀娟老師的透明水彩作品，是她首次展出，展現了她多年來的心血與努力。
柯榆宏表示，他為了推廣書法與傳承，推廣書法教學工作約13年，這次展覽集結大甲-墨文衛書法班、大學仕書法班、大安-廣天宮書法班的學生作品，透過不同的年齡層共同交流和合作，勇於嘗試，每一筆、每一畫中都蘊含著情感與思考。
書法展現場展示楷、行、草、隸、等各體書藝作品約100件作品，作品內容取材自詩篇及日常，透過書法展現漢字視覺之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言