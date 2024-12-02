影／鎮瀾宮燒王船數架空拍機入鏡 還有機身被旗桿打落

大甲鎮瀾宮昨晚在大安濱海樂園海邊舉辦燒王船慶典，附近環境夜間視線差，岸邊有很多階梯和高低落差，一名婦人不慎踩空摔倒；現場出現多架空拍機，一架空拍機飛太低，被高聳旗幟桿打落，引起現場民眾一陣驚呼。

昨晚的科儀慶典現場面積不大，昨天上午已有多人陸續抵達現場想搶好位置觀看燒王船，活動上方的風機管制區有多人爬上，民間救難單位人員拿著麥克風勸離無效，在入口處沙灘插上警告牌，再放二根漂流木阻擋，也無法阻止民眾爬到風機處危險處觀看。

王船昨晚抵達時，更多民眾擠擠到現場旁觀看，現場有輛大型吊車吊掛作業，廟方人員透過麥克風急喊提醒民眾不要靠近，仍無法阻擋民眾熱情接近。

燒王船過程，活動現場有強力燈光聚焦，光線明亮，但四周都是階梯，幾乎無光線，一名婦人踩空驚呼一聲，立刻被旁人扶起。