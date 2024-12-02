影／大甲鎮瀾宮燒王船 市府要求慶典後回復原狀 今天幾乎已達成
大甲鎮瀾宮昨晚在台中大安濱海樂園岸邊舉辦燒王船慶典，台中市政府要求廟方明天前要回復原狀，還給海岸乾淨環境，今天環境幾乎已恢復，廟方昨晚動員大批人力和志工清理大量垃圾和灰燼。
台中市政府表示，大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩，申請在大安濱海樂園旁海堤區域辦理活動，今年10月22日由民代召開協調會，為配合民俗慶典活，水利局依海堤管理辦法第25條規定申請單位於使用範圍應負責維護管理。
市府要求申請單位，如有造成損害者，應負責賠償，使用期間要求維護活動安全，申請人於113年12月3日前負責回復原狀，如有損害，並應賠償，同意函也告知台中市政府環境保護局、台中市風景區管理所及大安區公所。
科儀慶典結束後已深夜，廟方人員和志工與清潔人員合力清除大量垃圾，多數垃圾已清除運走，今天只剩部分垃圾留在活動現場待清運。
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