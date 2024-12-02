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合歡山武嶺看日出塞爆 網友：像快閃行動

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山「武嶺早市」幾成常態，警方提早啟動交通疏導，還是塞好塞滿，效果有限。圖／浩浩提供
合歡山「武嶺早市」幾成常態，警方提早啟動交通疏導，還是塞好塞滿，效果有限。圖／浩浩提供

合歡山武嶺最近逢假日凌晨就大塞車，人車塞爆停車場及周邊道路，「武嶺早市」成常態，警方上周提早從凌晨4時啟動疏導但仍塞滿，還有中型巴士載客看日出；南投警方表示，持續研議交通改善措施。

合歡山是熱門景點，其中武嶺海拔3275公尺，是台灣公路的最高點，能一路行車直上，並設有停車場及觀景平台，方便民眾觀星、追雪、看日出，過去跨年元旦等特殊節日較易塞成「菜市場」，但最近看日出人潮集結成「武嶺早市」幾乎常態。

近年環島、車聚風氣盛行，今年更因「紫金山彗星」現蹤，不少人大半夜到武嶺觀星，也等看日出，不料追星風潮過了，民眾夜衝遊興不減，最近每逢假日凌晨，人車塞爆武嶺停車場及周邊道路，交通打結、違停等亂象成關注焦點。

仁愛警分局前天起將假日交通疏導勤務，從清晨5時提早至凌晨4時，員警抵達武嶺路幅狹窄、隘口等重點路段，啟動號誌儀控疏導交通，加強驅離或取締違停，但昨凌晨卻還是塞滿打結。

警方表示，首度實施提早交通疏導新措施，但山區腹地不大、停車空間有限，道路又狹窄，龐大車流瞬間湧入，昨天凌晨甚至有未受管制的乙類大客車載客上山看日出，很難避免車流壅塞，將持續研議相關交通疏導改善措施。

對「武嶺早市」狀況，不少網友直呼「誇張」，發現日出是關鍵點，日出後，上山車輛減少，山上人車清空，上午7時就幾乎沒車了。

停車場 武嶺 看日出

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