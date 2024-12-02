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工作重還要下班研修 台中特教師反彈
台中市教育局要求各校「鼓勵」特教老師申請「特殊教育專業社群」，卻又規定校內有2班以上特教班者，至少參加任一教育社群，須在不影響校務下進行；這引起國高中教師反彈，指特教業務非常繁雜，變相加班。教育局表示，將納入下學年研修參考
台中多位特教老師向教育產業工會反映，國高中不像國小，並沒有所謂的周三下午進修時間，特教師平常就很忙，更難找到共同時間，且學校如有2個以上的特教班，有的類型不相同，常常「喬」時間喬到最後竟只剩下班，形同變相加班。
特教老師說，這項計畫已實施3年了，審查標準趨於嚴格，初期可購買情緒桌遊等教具來幫助學生，如今遭禁止；教育社群強迫參加、限制太多、審查不通過仍要交成果等，已造成沒人願意擔任召集人，各校很頭痛。
特教老師說，現有的業務已夠繁雜，難道不能像普通班老師一樣自由參加讀報、食農、戶外教育等社群呢？希望教育局開放。
教育局表示，為支持教師組成特殊教育專業社群，依規定請設有2班及2班以上特殊教育班的學校提出申請或參加教育局認定的社群，補助經費，希望教師透過專業社群研發課程與教材，不是購置現成的商業出版桌遊，建議研發自創桌遊或教具為重點，以符合校內身心障礙學生學習需求。
教育局表示，本學年度計畫已執行中，有關教師反映的建議，將納入下學年計畫研修參考，特教專業學習社群的推動計畫以鼓勵申請、簡化程序、以教師需求為導向等原則，協助教師提升教學技能及專業素養。
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