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全民運彰化奪48獎牌創最佳 王惠美發近千萬獎金：為彰化爭光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣選手在今年全民運動會中勇奪48面獎牌，創近年來最佳成績，彰化縣長王惠美今天發出997萬獎助金給選手。記者林宛諭／攝影
彰化縣選手在今年全民運動會中勇奪48面獎牌，創近年來最佳成績，彰化縣長王惠美今天發出997萬獎助金給選手。記者林宛諭／攝影

彰化縣選手在今年全民運動會中勇奪17金、16銀、15銅共48面獎牌，創歷屆最佳成績，彰化縣長王惠美今天頒發高達997萬獎助金給選手，她說，她本身也非常喜歡運動，縣府積極建置三級、甚至四級的銜續制度，從國小、國中、高中，甚至到大學，讓更多選手繼續為彰化、為台灣爭光。

王惠美今天在大竹國小活動中心頒獎表揚在全民運得獎選手，王惠美說，這是在近七屆以來得獎數最多的一次，且獲得「績優單位大會獎」殊榮，在太極拳的「推手」項目中，葉芮孜、陳雲隆、陳彥良、許嘉麟、楊祐瑄、楊子逸等人在開幕前就率先獲得6面金牌。在「龍獅運動」中黃君祐等11位選手在「舞龍競速」與「舞龍夜光龍」中斬獲2金，特別是「夜光龍」締造四連霸佳績。

在「水上救生」與「蹼泳」中吳浚鋒拿下3金，包括100公尺穿蛙鞋帶假人、50公尺帶假人6連霸、50公尺雙蹼5連霸；「健力」的洪秀靜在該組別完成連霸，三破大會紀錄，並在硬舉項目破全國紀錄；「國術」的黃筠蓁在「拳術北拳單練」中成功連霸。「柔術」的莊凱婷與柯奕忻、「民俗體育跳繩」的游舒涵及「健美」的洪玉舫各奪1金。

王惠美說，她在國小時，上午練田徑，下午練籃球，所以很希望能推廣運動，運動不只可以強身健體，從中也培養戰鬥力、堅持力、抗耐力，近年來彰化在各項運動賽事，屢獲佳績，縣府積極建置三級銜續制度，希望為彰化培訓基層選手，也希望鄉親一起來運動。

健力選手洪秀靜說，她從15歲就開始練習，從在二林工商有這樣的機緣，原本是練太極拳的推手，因緣際會下接觸健力，之後持續練健力14年，目前她也是國家選手，雖然因為生小孩中斷1年，但後來又回來繼續訓練，這次全民運動會，破大會紀錄後，接著她將出國比世界盃，世界盃成績算穩定，已經拿到2025世運會的門票，再來計畫前往成都參加4年1次的世運會。

彰化縣選手在今年全民運動會中勇奪48面獎牌，創近年來最佳成績，彰化縣長王惠美今天發出997萬獎助金給選手。圖／彰化縣政府提供
彰化縣選手在今年全民運動會中勇奪48面獎牌，創近年來最佳成績，彰化縣長王惠美今天發出997萬獎助金給選手。圖／彰化縣政府提供

王惠美 運動

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