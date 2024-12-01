能高越嶺道大崩壁擴大 元旦開放有變數…林業分署說明

能高越嶺國家步道西段是熱門登山路線，因沿線多處受災崩塌封閉整修，原訂明年元旦開放，但傳出10K處災害擴大，恐影響開放期程。林業署南投分署則表示，以元旦先開放登山口到4.5K雲海保線所為目標，後續仍須視工程進度再行公告。

能高越嶺道西段是攀奇萊南華、能高安東軍的重要路線，通往雲海保線所、光被八表等知名地標，其路線上的天池山莊為重要住宿點，並有「五星級山屋」之稱，但該步道沿途地質脆弱，易受天災影響出現崩塌落石，災損嚴重就須封閉整修。

去年就因杜蘇芮、卡努颱風接力襲台受損，經修復，去年11月初才開放，今年又碰上0403地震、凱米颱風等天災侵襲，導致屯原登山口0至1K、3.2至4K、6K、10K等5處路段邊坡出現嚴重崩塌，考量登山安全，今年8月公告封園整修。

而林業署南投分署人員巡視能高越嶺道西段後，評估屯原登山口0K至1K路段地質破碎，經多次災害已無法挽救，確定以雲天宮入口取代，採高繞路線入山，積極改善雲天宮路線路況，並加緊整修各崩塌路段，原訂明年元旦重新開放步道。

為因應能高越嶺道西段可望重新開放，天池山莊於今年11月開始受理明年元月的住宿申請與抽籤；不料，近期卻傳出，該路線10K處大崩壁，受11月颱風、山區風雨影響，崩塌災害擴大至9.8K處，工程難度增加，恐延宕影響開放期程。