彰化元清觀明年高價禮斗一天訂完 民眾凌晨就排長龍

彰化市公所所轄的元清觀、開化寺等今天開始登記點燈，元清觀的平安斗、觀音斗都很熱門，有民眾抱怨，元清觀6點讓民眾領號碼牌後，要再等到8點才能點燈安斗，讓民眾再多等二小時以上，實在很不便民；廟方表示，因還要寫梳文等作業時間，才提早讓民眾領號碼牌，會再檢討流程，虛心接受民眾意見。

俗稱天公壇的元清觀和「觀音亭」開化寺、南瑤宮都是彰化市公所管理的重要廟宇，今天開放明年的點燈，由於平安斗等都是限量，許多民眾從凌晨2、3點就去排隊。

不過今天有民眾說凌晨3點多就去元清觀排隊，廟方5點半開廟門，6點半發號碼牌後，8點才能依序登記，抱怨公所為何不發號碼牌後就登記，要大家再跑二趟，陳姓民眾說他5點多到，跑二趟，到9點半才登記好平安斗，而且發現觀音亭只有2名作業人員，一台電腦，難怪讓大家等那麼久，如果再增加一台電腦，一定能加速作業。

李姓民眾說，同樣是市公所管轄的開化寺，6點就開始作業，讓民眾點光明燈及文昌燈，同樣都是市公所轄下的廟宇，為何是兩套作業標準？

元清觀3600元的平安斗共240個、6千元的觀音斗、福壽斗、玉皇斗共80個，2萬元的財神及文昌斗共18個，元清觀禮斗金額的最高的是「玉皇主神總會斗首」是22萬元，還有玉皇總會斗首20萬、玉皇總斗首18萬。

元清觀表示，原本是預計8點開始登記，因工作人員也要有前置作業時間，但為了體恤大家徹夜排隊，所以提早6點發號碼牌，讓大家可以先去吃早餐，不必一直在排隊，不過對於民眾的建議，廟方也會虛心檢討再改善，讓流程更完善。今年同往年一樣平安斗、觀音斗、福壽斗、玉皇斗、財神及文昌斗，接近下午4點幾乎被信徒登記一空。