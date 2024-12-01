盧秀燕與朱立倫「王不見王」 鄭照新說原來是這原因

國民黨主席朱立倫昨參加台中市黨慶活動，但市長盧秀燕未到場，外界議論「盧朱王不見王」、兩人互動怪怪的，副市長鄭照新說，盧今日無市府行程，因抱病才未參加黨慶活動，由鄭照新代表。

台中市黨部今舉行黨慶大抽獎活動，黨主席朱立倫出席，因市長盧秀燕近日抱病未出席，朱立倫致詞還特別強調，他前天（廿九日）就與盧秀燕一起出席國民黨前主席吳伯雄的鑽石婚宴。據了解，市黨部有邀請，但盧抱恙不出席，去年盧也未出席地方黨慶活動。

朱立倫致詞誇盧秀燕執政深受肯定，「是最棒的市長」，發揮帶動各縣市的效應，讓大家看到國民黨執政的成績，未來才能夠重返執政，朱並強調，國民黨面臨最困難時刻，沒黨產又被民進黨清算，團結就是最大的力量。

外界指盧秀燕與朱立倫「王不見王」；鄭照新說，盧秀燕市長今天完全沒有市政、公開行程，國民黨市黨部主委顏文正說，盧朱私交很好，毋須上周五市議會國民黨團聚餐，盧秀燕全程戴口罩，一口也沒吃。