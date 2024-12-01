影／財運亨通斗搶翻！鹿港天后宮凌晨排隊等點燈 搶頭香排了27小時

彰化縣鹿港天后宮今天上午8點起開放明年點燈作業，僅198盞的財運亨通斗從昨天起就開始大排長龍等點燈，最後由排了27小時的洪小姐點到8800元的財運亨通斗，而價格最高位於斗母旁的50萬元斗首已連續第9年由一名業者向媽祖擲筊續點。

現在民眾不只點光明燈、安太歲，近年限量的財運亨通斗、閤家平安斗都非常熱門，民眾都不惜凌晨、甚至前一天就開始排隊。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，今年點燈搶得頭香的是北部的深層水業者代表洪女，其老闆還先在天后宮官網線上「博杯」，媽祖指示要凌晨5點來排隊才能搶到頭香，她在前一天的凌晨5點就來排隊，排了27小時，果然搶到頭香。

一名也是幫公司來排財運亨通斗的民眾說，已連續點4年了，本來都7 點來就點得到，現在人愈來愈多，今年凌晨不到3點就來排隊了。另一名從北部來的業者說今年可能是假日人特別多，大家都愈來愈早來排，也已連續點4年了，今年不到5點就來排隊，都很怕點不到。

廟方每年農曆11月1日開放點燈，今年除了大家最常點的光明燈、安太歲、文昌燈、拜斗燈、祈良緣等每人都是800元，限量198個8800元的財運亨通斗和24個3萬6千元的財運亨通斗中斗，及998個3800元的閤家平安斗都相當搶手，尤其財運亨通斗民眾都得凌晨就來排才排得到。