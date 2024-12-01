影／財運亨通斗搶翻！鹿港天后宮凌晨排隊等點燈 搶頭香排了27小時
彰化縣鹿港天后宮今天上午8點起開放明年點燈作業，僅198盞的財運亨通斗從昨天起就開始大排長龍等點燈，最後由排了27小時的洪小姐點到8800元的財運亨通斗，而價格最高位於斗母旁的50萬元斗首已連續第9年由一名業者向媽祖擲筊續點。
現在民眾不只點光明燈、安太歲，近年限量的財運亨通斗、閤家平安斗都非常熱門，民眾都不惜凌晨、甚至前一天就開始排隊。
鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，今年點燈搶得頭香的是北部的深層水業者代表洪女，其老闆還先在天后宮官網線上「博杯」，媽祖指示要凌晨5點來排隊才能搶到頭香，她在前一天的凌晨5點就來排隊，排了27小時，果然搶到頭香。
一名也是幫公司來排財運亨通斗的民眾說，已連續點4年了，本來都7 點來就點得到，現在人愈來愈多，今年凌晨不到3點就來排隊了。另一名從北部來的業者說今年可能是假日人特別多，大家都愈來愈早來排，也已連續點4年了，今年不到5點就來排隊，都很怕點不到。
廟方每年農曆11月1日開放點燈，今年除了大家最常點的光明燈、安太歲、文昌燈、拜斗燈、祈良緣等每人都是800元，限量198個8800元的財運亨通斗和24個3萬6千元的財運亨通斗中斗，及998個3800元的閤家平安斗都相當搶手，尤其財運亨通斗民眾都得凌晨就來排才排得到。
劉家汶表示，今天上午9點45分財運亨通斗全部額滿，而最接近斗母的50萬元斗首則連續第9年由高姓女營造商向媽祖擲筊獲聖杯才得以點燈，而近年來愈來愈搶手的閤家平安斗通常會在農曆過年前半個月就額滿，民眾可把握預約點燈的時間。
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