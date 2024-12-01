影／合歡山「武嶺早市」塞爆 網曝1關鍵反差…根本快閃行動

合歡山武嶺最近逢假日凌晨就大塞車，人車塞爆停車場及周邊道路，「武嶺早市」幾成常態，警方本周末起提早自凌晨4時啟動交通疏導，但仍是塞好塞滿；有網友指出，日出後，人車清空，反差大，讓人傻眼直呼「見光閃」、「根本快閃行動」。

合歡山是熱門景點，其中武嶺海拔3275公尺，是台灣公路的最高點，能一路行車直上，並設有停車場及觀景平台，方便民眾觀星、追雪、看日出，過去跨年、元旦等特殊節日較易塞成「菜市場」，不料最近「武嶺早市」狀況幾乎成了常態。

近年環島、車聚風氣盛行，今年更因「紫金山彗星」現蹤，不少人大半夜到武嶺觀星，也等看日出，沒想到，追星風潮過了，民眾夜衝遊興卻不減，最近每逢假日凌晨，人車塞爆武嶺停車場及周邊道路，交通打結、違停等亂象成關注焦點。

為改善武嶺塞車問題，仁愛警分局昨（30日）起將假日交通疏導勤務起始時間，從清晨5時提早至凌晨4時，員警提早抵達武嶺路幅狹窄、隘口等重點路段，啟動號誌儀控疏導交通，並加強驅離或取締違停車輛，今凌晨卻還是塞好塞滿。

警方表示，本周休假日首度實施提早交通疏導新措施，但山區腹地不大、停車空間有限，且道路狹窄，龐大車流瞬間湧入，今晨甚至有未受管制的乙類大客車載客上山看日出，仍難避免車流壅塞情形，將持續研議相關交通疏導改善措施。