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抓到了 台中太平工業區旁「牛奶溝」 原來是這家廠商造成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平工業旁的德明路137巷25弄5號前的大排水溝，上午突然變成乳白色。圖／江和樹提供
台中市太平工業旁的德明路137巷25弄5號前的大排水溝，上午突然變成乳白色。圖／江和樹提供

台中市太平工業旁的德明路137巷25弄5號前的大排水溝，上午突然變成乳白色，環保局據報，上午沿著汙染的溪水，找到禍首是一家粉體塗裝工廠排出。稽查人員已找到業主，將依違反水汙染防治法開罰，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上5百萬元以下罰金。

據了解，以往烤漆是以溶劑調和噴漆，經過噴槍噴塗到物件，再經過烘烤，等漆料燒結硬化。但漆劑易造成大氣公害，危險度高，也影響從業人員健康，歐美國家遂將溶劑樹脂塗料改為粉狀，經靜電噴槍讓塗料帶靜電荷附著於物件表面，經200°C烘烤完成，即是所謂的粉體塗裝。

這家工廠負責人在稽查人員上門時聲稱，是因為「設備壞了」才讓白色塗料流出。對此說法，環保局表示仍待進一步調查。

市議員江和樹上午獲知該處大排水溝竟變成了乳白色，立即趕往，同時通知環保局人員前往稽查。他也懷疑，為何老是在周日沒有人上班時排放，以及和老是造成下游魚兒大量死亡有關。

排水溝 環保局 美國

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