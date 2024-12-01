台中獅友和地方人士捐候車亭 嘆公車電子資訊看板未同步啟用

台中市大里區仁化路、仁化派出所斜對面的「車站前」公車站，原本無候車亭。考慮當地光正國中學生及仁化工業區員工通勤需要，大里獅子會、仁化工業區廠商協進會及銘基設計工程公司，共同出資捐贈新的公車亭，29日舉辦捐贈儀式。可惜捐贈後，電子資訊看板尚未同步啟用，地方人士都盼早日啟用。

光正國中校長林筱玲和台中一中校長林隆諺都席捐贈儀式。林筱玲說，增加公車電子資訊看板後，等候車輛時間一目了然，師生不需再緊盯著手機等公車。

林隆諺除了肯定大里獅子會及仁化工業區廠商捐建公車候車亭義舉，也表示竭誠的歡迎光正國中畢業學生日後能順利升學，搭著公車到台中一中上學、上課。

但是，市議員張芬郁說，捐贈時因未接電，致候車亭電子看板無法及時掛上使用，使得捐贈美意大打折扣。她說，大里及崇光獅子會今年度還有有4到5座公車候車亭捐贈計畫，過程中碰到人行道、道路施工等因素，導致捐建時程延宕。希望交通局能積極橫向連繫協助，協調各局處配合相關工期時程。

市府公共運輸及捷運工程處表示，感謝民間團體捐贈候車亭，相關配合事項仍在進行中，未來一定善接維護和管理之責，「車站前」站將盡快協調台電送電，讓資訊看板運行。