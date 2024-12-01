快訊

與川普熱愛速食形象大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是一類食物

MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「放上櫻桃」 他的野心會想明年上大聯盟

台中獅友和地方人士捐候車亭 嘆公車電子資訊看板未同步啟用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里獅子會、仁化工業區廠商協進會及銘基設計工程公司，共同出資捐贈新的「車站前」候車亭給市府。圖／張芬郁提供
台中市大里獅子會、仁化工業區廠商協進會及銘基設計工程公司，共同出資捐贈新的「車站前」候車亭給市府。圖／張芬郁提供

台中市大里區仁化路、仁化派出所斜對面的「車站前」公車站，原本無候車亭。考慮當地光正國中學生及仁化工業區員工通勤需要，大里獅子會、仁化工業區廠商協進會及銘基設計工程公司，共同出資捐贈新的公車亭，29日舉辦捐贈儀式。可惜捐贈後，電子資訊看板尚未同步啟用，地方人士都盼早日啟用。

光正國中校長林筱玲和台中一中校長林隆諺都席捐贈儀式。林筱玲說，增加公車電子資訊看板後，等候車輛時間一目了然，師生不需再緊盯著手機等公車。

林隆諺除了肯定大里獅子會及仁化工業區廠商捐建公車候車亭義舉，也表示竭誠的歡迎光正國中畢業學生日後能順利升學，搭著公車到台中一中上學、上課。

但是，市議員張芬郁說，捐贈時因未接電，致候車亭電子看板無法及時掛上使用，使得捐贈美意大打折扣。她說，大里及崇光獅子會今年度還有有4到5座公車候車亭捐贈計畫，過程中碰到人行道、道路施工等因素，導致捐建時程延宕。希望交通局能積極橫向連繫協助，協調各局處配合相關工期時程。

市府公共運輸及捷運工程處表示，感謝民間團體捐贈候車亭，相關配合事項仍在進行中，未來一定善接維護和管理之責，「車站前」站將盡快協調台電送電，讓資訊看板運行。

人行道 公車 獅子會

延伸閱讀

民進黨前立委簡肇棟罹癌辭世 享壽70歲支持者不捨

你累了嗎？ 台中大里68歲男開車撞倒電線桿影響交通

台中大里16歲少女遭3同事掌摑滿臉傷？ 警鎖定3人追查

影／台中大里又見鬼切車禍！18歲男機車騎士當場被噴飛

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮清醮萬神拜湧人潮 信徒：一次拜萬神很神奇

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒；鎮瀾宮主壇和七大醮壇有近2萬尊神尊供參拜...

影／大甲鎮瀾宮清醮今送王船 廟方提醒現場勿叫、勿喊姓名

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒，廟方提醒送王船民眾，現場勿叫、勿呼喊他人...

南投第1家！藏壽司插旗草屯 腹地逾800坪…地方暴動了

南投草屯外環道中興路近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，繼石二鍋、寶雅Beauty先後插旗，在地麥當勞從市區舊址遷店至此，逐...

抓到了 台中太平工業區旁「牛奶溝」 原來是這家廠商造成

台中市太平工業旁的德明路137巷25弄5號前的大排水溝，上午突然變成乳白色，環保局據報，上午沿著汙染的溪水，找到禍首是一...

台中YouBike本月突破1億人次 平均每日5萬8000多人次

台中市交通局宣布，YouBike即將突破1億騎乘人次，截至11月底已達9940多萬騎乘人次，平均每日騎乘逾5萬8000多...

北台中家扶募集550份生活物資送暖 表揚9戶堅毅生命故事

北台中家扶中心今天在豐原高中舉辦「光芒展現，精彩無限」送暖活動，逆境弱勢兒少才藝表演與自強家庭表揚，並將募集到的550份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。