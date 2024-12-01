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台中YouBike本月突破1億人次 平均每日5萬8000多人次

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局宣布，YouBike即將突破1億騎乘人次。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局宣布，YouBike即將突破1億騎乘人次。記者陳秋雲／攝影

台中市交通局宣布，YouBike即將突破1億騎乘人次，截至11月底已達9940多萬騎乘人次，平均每日騎乘逾5萬8000多人次。

交通局2020年底啟動「iBike倍增計畫」，市長盧秀燕上任前329站，目前已建置到YouBike到1476站，大幅增加1147站。

11月底在北屯、豐原、清水、沙鹿、大甲區共設置8站，另完成高山設點的挑戰，繼在高海拔谷關建置YouBike 2.0站，逐步完成「里里有YouBike」目標。

交通局長葉昭甫說，預計YouBike在12月中旬邁向1億騎乘人次，以台中目前285萬人口數換算，平均每人騎了35次！」每日平均5萬8000騎乘人次，騎公共自行車已成為市民通勤模式。

交通局指出，今年平均周轉率為一日一車租借5次，YouBike 2.0E電輔車一日周轉率8次，最高達11次，穩定成長。

葉昭甫說明，盧市府推行YouBike也作為節能減碳重要指標，持續提供YouBike租賃前30分鐘免費優惠，也提醒民眾記得加保YouBike公共自行車傷害險，免費登錄傷害險。

YouBike YouBike 2.0 自行車

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