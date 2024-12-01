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北台中家扶募集550份生活物資送暖 表揚9戶堅毅生命故事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心今天在豐原高中舉辦「光芒展現，精彩無限」送暖活動。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心今天在豐原高中舉辦「光芒展現，精彩無限」送暖活動。圖／北台中家扶中心提供

北台中家扶中心今天在豐原高中舉辦「光芒展現，精彩無限」送暖活動，逆境弱勢兒少才藝表演與自強家庭表揚，並將募集到的550份暖被與保暖物品送給弱勢家庭，獲表揚的9戶自強戶，每個家庭都有堅毅感人的生命故事。

北台中家扶在原台中縣境21區內共扶助1253戶家庭，及2329位兒少，協助維持基本生活，鼓勵透過教育與工作技能累積脫貧，扶助弱勢家庭的過程中，串聯認養人與各友善網絡的力量。

今天的送暖活動安排兒少們在將近2000人的場合中，在舞台上展秀才藝，很多上台的弱勢孩子，在學校與現實生活中很少被看見，甚至被貼上成績差，貧窮的標籤，但在家扶的舞台上，他們都是亮眼的明星。

歲末送暖活動中，北台中家扶籌備歷時半年，共動員近百名志工與多個後援團體，為受助家庭募集物資；獲得347個單位或團體的響應，順利募集550份生活物資，包括暖被與冬季保暖物，今天送暖，將愛心物資轉交受助家庭。

家扶的扶貧中，成就很多養育子女並堅毅不拔的故事，今天表揚9戶在逆境中不屈不撓、奮發向上的自強家庭。

北台中家扶劉正文主任表示，感謝歲末送暖順利募集並圓滿落幕，扶助工作的腳步從未停止，家扶將繼續結合更多社會資源，為貧困家庭提供全方位的支持，包括技能提升、才藝培植，教育培力等多面向服務，幫助弱勢實現經濟穩定與早日脫貧自立。

自強家庭獲表揚中，為幼子戒菸戒酒扛家務林姓男子，他獨力維持家計照顧兩名年子女，為了養家餬口從事水電營造工作，長時間穿梭在各個工地，每晚下班後會到餐廳兼差洗碗臨時工非常辛苦，讀國一的兒子以及小五的女兒獨立且體貼細心。

年近60歲的黃姓阿嬤患有主動脈狹窄，為維持家中經濟，從事勞心勞力且非常消耗體力的照服員工作，她要照顧患有亞斯伯格症的孫子，帶孫子進行復健，她常告訴自己，比起評斷孩子是好是壞，更重要的是陪伴孩子去看見並接受自己的每一面。

保暖 才藝

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