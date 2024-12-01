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影／大甲鎮瀾宮清醮萬神拜湧人潮 信徒：一次拜萬神很神奇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒；鎮瀾宮主壇和七大醮壇有近2萬尊神尊供參拜，鎮瀾宮今天上午湧進大量人潮，信徒興奮參拜說，一次可拜萬神，很神奇。

送王船是鎮瀾宮七朝清醮重頭戲之一，今天早上王船從船廠出發，小朋友當主角的蜈蚣陣先出發，模樣可愛，吸引民眾拍照；王船上午在大甲市區遶境後，中午運送到大安濱海樂園，運送路線沿途將有民眾相送，預計今晚8點在濱海燒王船，廟方昨天已在海岸布置完成。

鎮瀾宮鑑醮活動邀請全省各地宮廟和家廟神尊到主壇和七大醮壇，今天是周日，鎮瀾宮前方的1萬多尊神尊齊聚，吸引很多信徒參拜拍照，信徒嘖嘖稱奇說，全省各地許多宮廟神尊齊聚很少見，來此地一次拜上萬尊神，不用跑全省各地拜，很神奇的體驗。

鎮瀾宮附近道路今天交通大塞，參拜人潮和車潮都湧進附近路段，大甲警分局增派多名警力到現場維持交通。

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒，王船遶境沿途人潮多。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒，王船遶境沿途人潮多。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，總壇和七大醮壇有近2萬神尊供參拜，鎮瀾宮今天湧進人潮。記者游振昇／攝影

朋友 燒王船 鎮瀾宮

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