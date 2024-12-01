快訊

迪化街宮廟清晨起火 男一度受困警消獲報急滅火

把握好天氣 周六冷氣團再襲轉濕冷

蔣中正日記／叛軍變烈士 揭當年投誠解放軍的悲慘命運

聽新聞
0:00 / 0:00

南投第1家！藏壽司插旗草屯 腹地逾800坪…地方暴動了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藏壽司規畫明年展店開進南投，據了解，已在草屯取得828坪土地，目前初步完成整地，地方期待。圖／擷自Google地圖
藏壽司規畫明年展店開進南投，據了解，已在草屯取得828坪土地，目前初步完成整地，地方期待。圖／擷自Google地圖

南投草屯外環道中正路近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，繼石二鍋、寶雅Beauty先後插旗，在地麥當勞從市區舊址遷店至此，逐漸形成新的商業聚集地，近期更傳出，藏壽司已取得麥當勞斜對面約828坪土地，明年將展店進駐，地方暴動。

草屯過去商業活動多集中於中正路市區，但該區域地價水漲船高，因租金高、周邊又難停車等因素，不少店家往路幅寬、腹地大的中興路覓地發展，疫情後，更因經濟漸復甦，吸引知名餐飲、百貨等爭相進駐草屯，甚至鎖定中興路地段展店。

而草屯中興路除了原有的楓康超市，王品集團旗下石二鍋於前年10月展店進駐，強打美妝的寶雅Beauty接著在去年12月開幕，而關注度最高的，非麥當勞莫屬，中正路麥當勞去年5月底熄燈，最後同樣落腳中興路，且有了得來速，引發熱議。

隨著麥當勞、石二鍋、寶雅等指標性餐飲、百貨等接連進駐中興路，該區域漸形成新的商業聚集地。近期知名日式餐飲「亞洲藏壽司」也宣布，明年預計新增 5至10家新店，其中首度插旗南投展店；據了解，展店位置同樣是在中興路上。

據了解，藏壽司已在草屯取得828坪土地，地點就在中興路與中山街路口、麥當勞斜對面，過去曾做家具賣場、車行等使用，之後荒廢，後續將由藏壽司進駐，目前已初步整地，而其腹地廣大，明年可望營運，成為在南投縣的第一家門市。

南投也即將要有藏壽司的消息，讓地方暴動了，不少人開心直呼，終於不用跑彰化或台中了、以後不用去台中擠啦、我怎麼那麼幸福住草屯、草屯要起飛等，也有人提醒要多消費支持、希望藏壽司能一直開下去，對藏壽司進駐滿是期待。

南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影
南投草屯中正路繼石二鍋、寶雅生活館、麥當勞等先後插旗，藏壽司也將展店進駐，已初步完成整地，地方期待。記者賴香珊／攝影

南投縣 壽司 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞「遊戲區、兒童餐玩具全下架」小孩仍愛去？內行人揭背後關鍵

影／台灣好行首輛9人座小巴明天上路 跑南投北港溪線

影／草屯鎮長補選 無黨籍簡賜勝「歸隊」披藍袍參戰

麥當勞降臨西螺跟媽祖有關？ 謝金河曝4大原因：設點是城市進步的起點

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮清醮今送王船 廟方提醒現場勿叫、勿喊姓名

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒，廟方提醒送王船民眾，現場勿叫、勿呼喊他人...

南投第1家！藏壽司插旗草屯 腹地逾800坪…地方暴動了

南投草屯外環道中正路近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，繼石二鍋、寶雅Beauty先後插旗，在地麥當勞從市區舊址遷店至此，逐...

名人思生活／老雪花齋二代呂松吉 深藏不露武林高手

百年餅店老雪花齋第二代呂松吉高齡83歲，自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜入南少林俗派成為第8代掌門人，練就鷹虎拳和...

機車取消兩段左轉 彰市5路口跟進

取消機車強制兩段式左轉已成了趨勢 ，彰化縣政府去年底起，在8條道路試辦，改採彈性待轉區模式，公路局彰化工務段從明年起，也...

公墓設光電場說明會 大村鄉有異見

雲豹能源集團旗下子公司辰宇能源，昨在彰化縣大村鄉舉辦第十四公墓太陽光電發電系統標租案說明會，民眾舉牌拉標語抗議，反對沒完...

避免成廢土天堂 南投評估再設土方場

南投縣埔里鎮眉溪畔國有地上周遭違法傾倒土方，估計堆置逾4萬立方公尺。南投縣許多農地回填缺乏土方，外縣市廢土卻常以農業需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。