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南投第1家！藏壽司插旗草屯 腹地逾800坪…地方暴動了
南投草屯外環道中正路近兩年不少指標性餐飲、百貨進駐，繼石二鍋、寶雅Beauty先後插旗，在地麥當勞從市區舊址遷店至此，逐漸形成新的商業聚集地，近期更傳出，藏壽司已取得麥當勞斜對面約828坪土地，明年將展店進駐，地方暴動。
草屯過去商業活動多集中於中正路市區，但該區域地價水漲船高，因租金高、周邊又難停車等因素，不少店家往路幅寬、腹地大的中興路覓地發展，疫情後，更因經濟漸復甦，吸引知名餐飲、百貨等爭相進駐草屯，甚至鎖定中興路地段展店。
而草屯中興路除了原有的楓康超市，王品集團旗下石二鍋於前年10月展店進駐，強打美妝的寶雅Beauty接著在去年12月開幕，而關注度最高的，非麥當勞莫屬，中正路麥當勞去年5月底熄燈，最後同樣落腳中興路，且有了得來速，引發熱議。
隨著麥當勞、石二鍋、寶雅等指標性餐飲、百貨等接連進駐中興路，該區域漸形成新的商業聚集地。近期知名日式餐飲「亞洲藏壽司」也宣布，明年預計新增 5至10家新店，其中首度插旗南投展店；據了解，展店位置同樣是在中興路上。
據了解，藏壽司已在草屯取得828坪土地，地點就在中興路與中山街路口、麥當勞斜對面，過去曾做家具賣場、車行等使用，之後荒廢，後續將由藏壽司進駐，目前已初步整地，而其腹地廣大，明年可望營運，成為在南投縣的第一家門市。
南投也即將要有藏壽司的消息，讓地方暴動了，不少人開心直呼，終於不用跑彰化或台中了、以後不用去台中擠啦、我怎麼那麼幸福住草屯、草屯要起飛等，也有人提醒要多消費支持、希望藏壽司能一直開下去，對藏壽司進駐滿是期待。
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