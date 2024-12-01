影／大甲鎮瀾宮清醮今送王船 廟方提醒現場勿叫、勿喊姓名

準備好帶小朋友們來一場奇妙的冒險了嗎？中部的親子景點多到讓你玩不完！這次小編盤點了中部七大特色親子休閒農場，讓家長和孩子都能樂在其中。無論是沉浸於侏羅紀主題樂園裡，與「恐龍們」來一場時空穿越；還是和孩子一起挑戰跑跑卡丁車，體驗風馳電掣的速度感，各式各樣的遊樂設施，保證讓小朋友玩到捨不得回家！這些景點不僅適合親子同遊，更能讓全家人留下美好的回憶。趕快來看看這些中部寶藏景點吧～

2024-11-26 10:00