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影／大甲鎮瀾宮清醮今送王船 廟方提醒現場勿叫、勿喊姓名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒。圖／取自鎮瀾宮臉書直播
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒。圖／取自鎮瀾宮臉書直播

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒，廟方提醒送王船民眾，現場勿叫、勿呼喊他人姓名，包含自己小名、綽號，被叫不回頭不理會。

送王船是鎮瀾宮七朝清醮重頭戲之一，今天早上王船從船廠出發，小朋友當主角的蜈蚣陣先出發，模樣可愛，吸引民眾拍照；王船上午在大甲市區遶境後，中午運送到大安濱海樂園，運送路線沿途將有民眾相送，預計今晚8點在濱海燒王船，廟方昨天已在海岸布置完成。

廟方提醒送王船須知，恭送代天巡狩王駕過程，今天早上7點王船駛出船廠，遶境大甲市區街道，下午將前往大安濱海園區，順風相送下，有幾項傳統的禁忌，請大家務必遵守：

一、工作人員身上有個人姓名、職務等臂章、識別證請務必取下

二、現場勿叫、勿呼喊他人姓名（包含自己，小名、綽號）「被叫不回頭不理會」

三、偃旗息鼓（不敲鑼打鼓，個人手機音量可調低或開靜音）

四、不停留，安靜各自默默離開，不回頭。（如需停留，身上切記放護身符）

廟方呼籲，請參與的信眾務必遵守以上的規矩，現場並聽從工作人員及道長的指示進行。

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒。圖／鎮瀾宮提供
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，今天早上遷船送境，王船將送到大安濱海樂園燒。圖／鎮瀾宮提供

燒王船 綽號 遶境

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