避免成廢土天堂 南投評估再設土方場

南投縣埔里鎮眉溪畔國有地上周遭違法傾倒土方，估計堆置逾4萬立方公尺。南投縣許多農地回填缺乏土方，外縣市廢土卻常以農業需要為由入侵，南投縣政府將由農業、工務、地政等單位評估是否成立土方堆置場，提供農業回填使用土方，杜絕廢土入侵。

埔里鎮蜈蚣里民通報，從10月底開始，發現眉溪畔被傾倒大量土方，還夾雜黑灰色塊狀物，擔心是爐渣，擔心汙染灌溉水源，埔里鎮公所和環保局、第三河川分署會勘，土方包括廢土與營建土方並夾雜廢棄物，面積超過1公頃，數量超過4萬立方公尺，環保局將土方送驗，並追查土方來源，若違法將依廢棄物清理法對承租用人開罰。

縣議員蘇昱誠、沈夙崢表示，被偷倒廢土數量4萬立方公尺，用砂石車運載需要2千趟次，為何相關單位都沒有警覺，外縣市廢棄土「侵門踏戶」，縣府應嚴格把關以免南投成為廢土天堂。

議長何勝豐說，南投許多農地改良需要回填土方，農民卻難找到合法、乾淨的土方來源，縣府應將這些非法入侵的土方集中起來，提供農民合法申請使用。

南投縣政府表示，南投目前已有兩處土石方資源堆置處理場，設置新的堆置場，要考量對聯外道路、農業生產環境的影響，將由地政、農業、工務等局處評估後再確定是否設置。