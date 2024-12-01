公墓設光電場說明會 大村鄉有異見

雲豹能源集團旗下子公司辰宇能源，昨在彰化縣大村鄉舉辦第十四公墓太陽光電發電系統標租案說明會，民眾舉牌拉標語抗議，反對沒完善配套措施的情形下設置光電，經過一個半小時對話，雙方沒交集，鄉長賴志銘宣布下次說明會繼續溝通。

大村鄉第十四公墓位在平和村，約8.4公頃，辰宇能源將設置9540片太陽光電發電系統模組，設置容量為4388.4KW，系統建蔽率約25.56%。辰宇能源人員說明場址和系統建置規畫，將朝向符合鄉公所要求的將升高太陽能發電系統模組作為綠能停車場，並做好水保和環境綠美化。

平和村長賴居林說，他看到台南廣設光電的缺點及弊案層出不窮，畢竟這是新科技，簽約長達20年，設置光電後造成環境升溫、20年後回收廢材等問題迄今沒解方，讓他決定反對設置。

陳姓村民表示，他和村民不是不支持開發綠能，而是缺乏完善配套措施，村民不願納骨塔祖先飽受其害，也不願潦草上路的綠能傷害環境，因此反對到底。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，先前說明會村民擔憂清潔光電板的汙水處理、20年後光電發電模組使用期限屆滿後的廢棄物處理、環境升溫與反光等問題，說明會未見任何回答。

辰宇能源人員表示，會用清水洗光電板表面灰塵，汙水沒汙染性，辰宇能源將提撥經費交給能源署，根據20年後的法規處理使用期滿的光電發電系統。