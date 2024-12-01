機車取消兩段左轉 彰市5路口跟進

取消機車強制兩段式左轉已成了趨勢 ，彰化縣政府去年底起，在8條道路試辦，改採彈性待轉區模式，公路局彰化工務段從明年起，也將在彰化市中山路5個路口試辦。桃園市在全市88個路口、台中市也有25個路口取消，但均暫無全面取消的計畫。

彰化縣員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路、彰鹿路等8條道路已試辦取消機車強制兩段式左轉，後續二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路等路段也將跟進，將強制兩段式左轉標誌拆除，仍保留兩段式待轉區標線，提供機車騎士自行選擇直接左轉或進入待轉格再行通過。

公路局彰化工務段從明年起，針對彰化市中山路2段陳稜路口（北上）、孔門路口（雙向）、公園路1段（南下）、南郭路1段（南下）及中山路1段、515巷（雙向），將取消機車強制兩段式左轉，改採彈性待轉區模式，將試辦半年，如果成效良好，將會逐漸擴大。

桃園市交通局去年底在全市24個路口試辦機慢車免兩段式左轉，考量試辦路口肇事無明顯提升或下降，因此應機車族及民眾需求，逐步開放到目前全市有88個路口，另無新增須二段式左轉路口。交通局強調，取消二段式左轉均視各路口車流及使用狀況而定，暫無全面取消的計畫。

公路局中壢工務段表示，轄下道路路幅較寬、車流較快，目前無路口取消兩段式左轉措施；公路局北區養護工程分局針對轄下單向雙線道路，正評估未來是否有取消兩段式左轉的可能性。

台中市交通局表示，依「道路安全交通規則」規定，除了單向內側車道設有禁行機車、三快車道以上單行道道路等應兩段式左轉外，其他路口已檢討取消二段式左轉多年，目前已取消25處路口。因各路口特性不同，舉辦現場勘查，參酌地方共識、評估處道路、交通與肇事特性等因素，在不影響安全情況下，再決定是否取消二段式左轉。

彰化市張姓機車騎士表示，機車強制兩段式左轉是在侵犯機車的路權，也無助於路口安全，因此樂見取消。不過，陳姓女騎士說，她騎車較慢，就算取消兩段式左轉，仍會先停在待轉區再依號誌通行，以策安全。

彰化縣警局交通隊人員表示，機車兩段式左轉比較能維護安全，如果取消，在號誌、標線也都要有配套措施；彰化縣政府工務處養護工程科長林慶濠說，道路是共享非限制，唯有禮讓才會降低事故率。