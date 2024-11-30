12強賽／全台都在等這通電話 盧秀燕今晚抽出中華隊冠軍簽名球

台中市長盧秀燕今晚為台中購物節抽出「六都首顆」中華隊全隊簽名球幸運得主，得主為劉先生，他加油花費651元就獲此價值非凡的大禮；購物節百萬汽車由到新光三越買服飾的陳小姐獲獎，她接到盧秀燕的電話又驚又喜，開心到說不出話來。

盧秀燕今晚出席太平長億夜市購物節嘉年華活動，盧秀燕說，今年購物節每周系列活動熱鬧非凡，不但有比利時、新加坡和日本等三國大使加持，日前發放第二波物調券，登錄金額更是踴躍，目前台中購物節累積登錄消費金額突破183億元。

盧秀燕說明，購物節也結合棒球12強運動賽事，分別在11月3日至16日各周末抽出賽事應援毛巾4名、應援外套2名、應援球衣2名、賽事紀念球2名，今天更加碼抽出中華隊全隊簽名球及CT Amaze全隊簽名球各一名，六都首顆，非常具有紀念價值。

中華隊全隊簽名球得主為劉先生，他加油花費651元登錄發票至台中購物節，盧秀燕Call out三次未聯繫到本人，但打趣地說，「天涯海角都會找到劉先生，恭喜他獲得這顆價值連城的球」。

CT Amaze全隊簽名球的幸運中獎人為邱先生，他消費88萬元購車，接到盧秀燕電話時語氣淡定。盧秀燕說，若邱先生還沒結婚的話，收到這顆啦啦隊簽名球應該要大聲歡呼，因為啦啦隊可是有非常多粉絲。

盧秀燕說，這次活動不僅是購物節的慶典，也讓大家有機會獲得難以置信的獎品，並且以輕鬆愉快的方式慶祝中華隊奪冠佳績。除了抽獎外，現場還準備精采的表演，讓民眾在享受美食的同時，也能感受到濃厚的節慶氛圍。