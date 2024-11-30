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不再擔心校車拋錨！吉力吉撈台中母校少棒隊獲捐1新交通車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
教育部次長張廖萬堅（後排左二）見證下，大家功德會今捐贈全新交通車給大仁國小少棒隊。圖／張廖萬堅提供
教育部次長張廖萬堅（後排左二）見證下，大家功德會今捐贈全新交通車給大仁國小少棒隊。圖／張廖萬堅提供

中華隊在12強賽中奪冠，中華隊主力打者吉力吉撈．鞏冠的母校、台中市大仁國小棒球隊服役11年的校車老舊，甚至載隊員外出比賽，竟在高速公路上拋錨，萬分驚險，大家功德會得知後，今捐一輛交通車，以行動力挺棒球運動

校方今舉辦「讓世界看見台灣」交通車捐贈典禮」，大家功德會理事長廖紀友、常務理事吳六合代表出席，在教育部次長張廖萬堅見證下完成交通車捐贈，廖紀友說，他很認同張廖萬堅對基層棒球運動的投入，決定挺身而出，用實際行動支持孩子的夢想，也為棒球運動盡心力。

張廖萬堅說，大仁國小少棒隊1987年成立，培育出林威助、江承諺、劉時豪等優秀棒球選手，這次12強賽中華隊成員吉力吉撈也畢業於大仁國小。

校方說，校車老舊，多年來載著棒球隊成員南北征戰，今年暑假趕赴關廟盃比賽時，因水箱破裂導致引擎受損，竟拋錨在高速公路上，所幸未釀成災；汰換校車急迫，卻苦於沒有經費，只好向外界求援。

張廖萬堅指出，他在2017年任立委期間曾協助爭取290萬經費整建大仁國小棒球場，這次得知消息，正巧又遇到大家功德會前理事長羅達仁，順利促成功德會捐贈1輛交通車給學校。

教育部次長張廖萬堅見證下，大家功德會今捐贈全新交通車給大仁國小少棒隊。圖／張廖萬堅提供
教育部次長張廖萬堅見證下，大家功德會今捐贈全新交通車給大仁國小少棒隊。圖／張廖萬堅提供

張廖萬堅 校車 運動

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